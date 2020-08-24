Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatlarındaki son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar kapanış saatlerinden itibaren anlık alış satış fiyatlarını öğrenmek için araştırma yapıyor. Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilim ve yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının tedavisine ilişkin haber akışının altının ons fiyatı üzerinde etkili olmaya devam edeceğini söyledi. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek konumunda olduğunu, 1.980 ve 2.000 seviyelerinin ise direnç olarak öne çıktığını vurguladı.
ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilim ve yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının tedavisine ilişkin haber akışının altının ons fiyatı üzerinde etkili olmaya devam edeceğini söyledi.
Bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin takip edileceğini kaydeden analistler, Covid-19 tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek konumunda olduğunu, 1.980 ve 2.000 seviyelerinin ise direnç olarak öne çıktığını vurguladı.
GEÇTİĞİMİZ HAFTA BORSA KAZANDIRDI, ALTIN VE DÖVİZ KAYBETTİRDİ
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,40 değer kazanırken, altının gram satış fiyatı yüzde 1,19, dolar/TL yüzde 0,38, avro/TL yüzde 0,93 değer kaybetti.
BIST 100 endeksi, en düşük 1.077,29, en yüksek 1.141,32 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,40 artarak 1.109,88 puandan tamamladı.
ONS FİYATI HEDEFİ
Altın fiyatları ile ilgili yapılan son dakika açıklamasında, daha önce 2000 dolar olarak belirtilen yıl sonu altın fiyatları tahmini 2400-2500 dolar olarak değiştirildi ve güncellendi.
Altın fiyatlarında rallinin devam ettiğini söyleyen analistler, her yükselişle yeni bir rekorun daha geldiğini ifade etti.
Rekorun 2075 dolar olduğunu belirten analistler, eğer bu seviye aşılırsa ataklar daha da sertleşecek dedi.
Çıkış hareketlerine bakıldığında ilk direncin 2100 dolar olduğunu söyleyen analistler, bu seviyeyi geçmesi durumunda yeni direnç seviyelerinin ,hedef seviyelerinin 2150 ile 2200 dolar olacağını belirtti. Analistler , bu şekilde bir ilerleme durumunda altının ons fiyatının yıl sonuna kadar 2400-2500 dolara kadar çıkabileceğini belirtti.
AŞI ETKİSİ
Yapılan açıklamada, özellikle aşı tarafında somut bir sonuca ulaşılması güvenli liman ihtiyacını azaltacağı için değerli metallerden çıkışı tetikleyebilir. Ayrıca bazı yerlerde ülke merkez bankalarının altın satışına başlayabileceğine yönelik yorumlara da rastlanıyor. Bundan ötürü, trend yukarı gittiği sürece uzun vadeli alımlar tavsiye ediliyor.
GOLDMAN SACHS: 2300 DOLARI BULACAK DEDİ
Dev yatırım bankacılığı şirketi Goldman Sachs, 2022 sonuna kadar altın fiyatının yüzde 20 artarak 2.300 dolara ulaşacağını belirtti.
AŞI PİYASAYI ALT ÜST EDECEK
Goldman stratejistlerinin notunda koronavirüs aşısının onaylanmasının piyasayı altüst edebileceği belirtildi
Aralarında Kamakshya Trivedi'nin de bulunduğu Goldman stratejistlerinin Çarşamba günkü notunda, "Kasım sonuna kadar bir aşının onaylanması ihtimali hisse senedi piyasaları tarafından düşük fiyatlanıyor. Gelecek birkaç ayda ABD seçiminin sonuçları ve virüsün gelişimi de büyük bir ihtimalle piyasaya yön veren unsurlardan olacak." dendi.