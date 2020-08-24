BİM aktüel ürünler 28 Ağustos Cuma kataloğu yine dopdolu! BİM aktüel katalog her hafta birbirinden hesaplı ürünleri satışa çıkarıyor. Türkiye'nin birçok noktasında bulunan BİM marketlerinde Cuma günleri fırsat ürünleri sunuluyor. Bu haftaki ürünler arasında; Dijitsu 32'' HD Uydu Alıcılı Televizyon, Decolove Premium Collection - TV Sehpası, Metal Modern Zebra Sandalye gibi ürünler dikkat çekiyor. BİM aktüel ürünler listesine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, 28 Ağustos BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat bilgisi…
BİM AKTÜEL KATALOG - 28 AĞUSTOS CUMA!
Dijitsu 32″ HD Uydu Alıcılı Televizyon 849 TL.
2 yıl garantili Heifer Dik Durabilen Süpürge 149 TL.
2 yıl garantili Fakir Saç Düzleştirici 59,90 TL.
2 yıl garantili fakir Saç Kurutma Makinesi 79,90 TL.
Rahat kullanımlı Ütü Masası 99,90 TL.
Farklı desenlerde Ütü Masası Bezi 12,50 TL.
CE sertifikalı Decolove TV Sehpası 199 TL.
Metal Modern Zebra Sandalye 149 TL.
Aynalı Aksesuar ve Takı Dolabı 149 TL.
2 yıl garantili Katlanır Yatak 169 TL.
Plastik Sandalye 59,90 TL.
Katlanır Alüminyum Kamp Sandalyesi 89,90 TL.
Pilsan Playmat Yer Karosu 27,90 TL.
Piccolo Mondi Oyuncak Metal Bebek Puseti 69,90 TL.
Kurbağa Oyunu 6,95 TL.
Oyuncak Çekiç 7,95 TL.
Oyuncak Projektör 24,90 TL.
Piccolo Mondi Oyuncak Bebek Giydirme Seti 22,90 TL.
Piccolo Mondi Oyuncak 4 Telli Gitar 69,90 TL.
Sürtmeli Küçük Motor 9,95 TL.
Ayıcıklı Anahtarlık 7,95 TL.
Kadın Terlik çeşitleri 9,95 TL.
Erkek Çapraz Terlik 9,95 TL.
Dikiş Aksesuar Seti 2,75 TL.
Pamuktan üretilmiş Çizgili Yüz Havlusu 6,95 TL.
Otomatik Baharat Öğütücü 39,90 TL.
Otomatik Sıvı El Sabunluğu 49,90 TL.
Vakumlu Banyo Aksesuarları 14,90 TL.
8 Parçadan oluşan Emsan Çelik Tencere Seti 299 TL.
7 parçadan oluşan Emsan Granit Set 259 TL.
Emsan'dan 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 169 TL.
Paslanmaz çelikten üretilmiş Emsan Çelik Çaydanlık 109 TL.
Emsan 26cm Tava 79,90 TL.
Emsan 26cm Karnıyarık Tenceresi 129 TL.
Naturalove 2'li NewBone Porselen Kalp Tabaklı Kupa 75 TL.
4 Parça Yuvarlak Sunum Seti 39,90 TL.
Naturalove 7 Parça Seramik Çerezlik Set 24,90 TL.
Dik Kenarlı Cam Tabak 12,50 TL.
Farklı desenlerde Marine Dekorlu Meşrubat Bardağı 3,95 TL.
Farklı renklerde kapaklı Silikon Buzluk 3,95 TL.
2 yıl garantili olan Fakir Waffle Makinesi 249 TL.
2 yıl garantili Kumtel Cam Set Üstü Ocak 339 TL.
Naturalove Bambu Stand ve Tabaklı Fincan Seti 89,90 TL.
Bambu Tuzluk Biberlik 49,90 TL.
3'li Bambu Standlı Kapaklı Baharatlık 89,90 TL.