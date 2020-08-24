BİM aktüel ürünler 28 Ağustos Cuma kataloğu yine dopdolu! BİM aktüel katalog her hafta birbirinden hesaplı ürünleri satışa çıkarıyor. Türkiye'nin birçok noktasında bulunan BİM marketlerinde Cuma günleri fırsat ürünleri sunuluyor. Bu haftaki ürünler arasında; Dijitsu 32'' HD Uydu Alıcılı Televizyon, Decolove Premium Collection - TV Sehpası, Metal Modern Zebra Sandalye gibi ürünler dikkat çekiyor. BİM aktüel ürünler listesine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, 28 Ağustos BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat bilgisi…