Anlık döviz kurları… Dolar Euro güne nasıl başladı? 24 Ağustos dolar euro kuru ne kadar?

Dolar Euro kuru ne kadar? 24 Ağustos döviz kurları vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oldu. Dolar kaç TL, Euro kaç TL sorularına yanıt aranmaya başlandı. 24 Ağustos dolar kuru ne kadar sorusu, dövize yatırım yapan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yurt içinde, geçen hafta piyasaların yönü üzerinde etkili olan gündem maddesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "müjde" açıklaması oldu. Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirirken, BIST 100 endeksi, cuma günü kar satışlarının etkisini artırması ile yüzde 1,5 değer kaybetse de haftalık bazda yüzde 2,40 yükseldi. Peki, 24 Ağustos dolar euro ne kadar?