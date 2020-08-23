Öğrenim kredisi borçlarına af 2020 geldi mi, çıkacak mı? Bakan'dan KYK borcu affı son dakika açıklaması herkes tarafından merak ediliyor.
18 yıl önce 45 TL olarak verilen KYK ödemelerinin bugün 550 TL'ye çıktığını belirten Bakan Kasaoğlu, yurt kapasitelerinin de arttığının altını çizdi. Okulların tatil olduğu dönemde de bursların kesilmediğini ifade ederek, resmin bütününe bakılması gerektiğini vurguladı. Bu anlamda KYK borçları ile ilgili yapılan çalışmaların ne zaman tamamlanacağı henüz bilinmiyor. Çalışmaların son durumuna dair de bilgi verilmedi ancak bu konuda masada yer aldığı düşünülen bazı çözüm önerileri yer alıyor. Öğrenim kredisi faiz affı çıktı mı? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
KYK BORÇLARI
Kredi Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere verilen krediler, eğitim öğretim dönemi bittikten sonra geri alınmaya başlıyor. İş bulmayan ve KYK ödemelerini zorlanan öğrenciler, konuyla ilgili açıklama bekliyor. Bakan Kasapoğlu ise KYK borçlarına ilişkin şu açıklamayı kaydetti:
"18 yıl önce 45 lira olan burs ve krediler bugün 550 liraya geldi. 190 bin kapasiteli olan yurtlar, 700 bine çıktı. Okullar tatil oldu, burs ve kredi ödemelerini kesmedik. Öğrencilerden, yurtta kalmadıkları sürece ücret almadık. Resmin bütününe bakmak lazım. Borcunu ödemeyenler için çalışan ve çalışmayanlara yönelik çok önemli adımlar atıldı"
YURTLAR EĞİTİME HAZIR MI?
Koronavirüs salgını döneminde, üniversiteler de eğitimlerine ara vermiş, yeni eğitim öğretim döneminin 1 Ekim tarihinde başlayacağı duyurulmuştu. Yurtların yeni döneme hazır olup olmadığı konusunda Kasapoğlu, şu açıklamayı kaydetti:
"Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun kararları önemli. Yurtlarda sağlık kontrollerinin yapılması, ateş ölçümü gibi durumlar devam edecek. Virüsün yurtlarımızda yayılımını engellemek için hassasiyet göstereceğiz. Yurtlardaki yöneticilerimize bu konuyla ilgili bir de eğitim vereceğiz"
EĞİTİM VERECEĞİZ
Yurtlara gelen öğrencilere, virüsün yayılmasını engellemek adına bir takım eğitimlerin verileceğini belirten Kasapoğlu, "Tedbirlere en azami derecede riayet edilecek. Bu virüsün yurtlarımızda yayılımını engellemek için hassasiyet göstereceğiz. Yurtlardaki yöneticilerimize bu konuyla ilgili bir de eğitim vereceğiz. Yurtlardaki odalarını ve yataklarını yurtdışından gelen öğrencilere teslim etmiş öğrencilerimiz, yuvalarına geldiklerinde yeni normale uyum sağlayacaktır. Biz de onlara odalarını eskisinden çok daha temiz bir şekilde teslim edeceğiz" dedi.
KYK ÖĞRENİM KREDİSİ BORÇLARI NE ZAMAN GÜNDEME GELECEK?
Milyonlarca vatandaşlar hükümet yetkililerinin KYK borçlarıyla ilgili atacağı adımları takip ederken beklenen açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'dan gelmişti. Muş, KYK borçlarının erteleneceği sinyallerini vermişti.
Corona virüsle mücadele kapsamında 15 maddeden oluşan ekonomik tedbirlere ilişkin kanun teklifini, Meclis Başkanlığı'na sunduklarını açıkladı. Muş, yaptığı açıklamada Hazine ve belediye taşınmazları, Milli Parklar ve Orman Genel Müdürlüğü taşınmazlarının ve izinlerine ait borçlar, KYK kredi borçları ile belediyelerin gelir vergisi tevkifatı ile sosyal sigorta prim ödemelerinin belediyelerin 3 ay süreyle ertelenmesi söz konusu." dedi.
KYK BORÇLARI NEREDEN VE NASIL YAPILANDIRILIR?
KYK borçları vaktinde ödenmezse birikebiliyor. Bu yüzden de borçlar Vergi Dairesi'ne yönlendiriliyor. Yapılandırmanın nasıl yapılacağını listeledik:
Gelir İdaresi Başkanlığı resmi sitesi olan gib.gov.tr adresine ulaşmanız gerekiyor.
Adrese ulaştıktan sonra e-İşlemler menüsünden Borç Sorgulama ve Ödeme seçeneğinin üstüne gelerek, Öğrenim ve Katkı Kredisi Borcu Sorgulama ve Ödeme seçeneğini tıklamanız isteniyor.
Bu işlemleri yaptıktan sonra e-Devlet girişi yapıp adımları takip etmeniz gerekiyor.
Bu sayede KYK borcunuzu hızlı bir şekilde isteğinize göre yapılandırma fırsatından yararlanabiliyorsunuz.
İkinci bir yol olarak Vergi Dairesi'ne bizzat gidip yapılandırma işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.
Vergi Dairesi'ne kimlik belgenizle birlikte giderek yüz yüze başvuru yapabilirsiniz.
YAPILANDIRMA HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Biriken borçlarını bir anda kapatmak isteyen vatandaşlar, detayları okumadan yapılandırmaya başlamak ister. Fakat bilinmesi gereken çok önemli detaylar mevcuttur. Bu detayları liste haline getirdik:
Yapılandırma taksitlerinin 6, 9, 12, 18 aylık olduğunu unutmamak gerekir.
Borçlarınızı 2 ayda bir kez ödeyebilirsiniz.
Vergi Dairesi'ne başvurarak ya da internet aracılığıyla başvuru gerçekleştirerek yapılandırılan borçlarınızın ilk iki taksitini ödemezseniz, yapılandırma uygulaması bozulur.
Bu yüzden ödeme planının size uygun olup olmadığını, bu süreçte gelir akışınızın taksitleri ödeme noktasında yeterli seviyede olup olmadığını dikkatli bir şekilde analiz etmeniz gerekiyor.
KYK KREDİSİ NEDİR?
Öğrencilere verilen bir öğrenim kredisi, bir de öğrenim bursu mevcuttur. Bu iki çeşit öğrenim yardımı; öğrencilere, eğitim öğretim dönemlerinde ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için verilir. Öğrenim kredisi, eğitim dönemi bittikten 2 yıl sonra geri ödenmeye başlanılan bir yardım çeşididir. Öğrenim bursu ise eğitim hayatı bittikten sonra geri ödenmesi istenmeyen yardım çeşididir.
ÖĞRENİM KREDİSİ BORÇLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Kurumdan kredi alan öğrencilerin borcu, kredilerinin verildiği tarihten öğrenim süresi bitimine kadar geçen süre veya herhangi bir sebeple kredilerinin kesildiği tarihe kadar; kredi olarak verilen miktarlara, Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanarak bulunan miktarın ilave edilmesi suretiyle hesaplanmaktadır.