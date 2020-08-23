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    • Ekonomi
    • 23.08.2020 Gazete
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    4 : Sağlık asistanı yanınızda

    İç mekan koşusundan küreğe kadar 11 farklı ana spor dalını destekleyen 4 , entegre modülü sayesinde kullanıcının spor bilgilerini bir bağlanmaya ihtiyaç duymadan da kaydedebiliyor.

    Sağlık asistanı yanınızda
    İç mekan koşusundan küreğe kadar 11 farklı ana spor dalını destekleyen Huawei Band 4 Pro, entegre modülü sayesinde kullanıcının spor bilgilerini bir bağlanmaya ihtiyaç duymadan da kaydedebiliyor. 0.95 inçlik AMOLED ekrana, 25 gram ağırlığa sahip Band 4 , yapılan spor çeşidine ve süresine bağlı olarak, kullanıcılarına 5 ile 12 gün arasında pil süresi sunuyor. Cihazın, geliştirilen nabız takip özelliği ile buna bağlı tüm ölçüm işlevleri de iyileştirildi. Kullanıcıların veya yapay zekanın otomatik olarak belirlediği sağlık kriterlerinin dışına çıkıldığında uyarı veriliyor. Band 4 Pro, kan oksijen satürasyon seviyelerini (SpO2) izlemeyi de destekliyor.
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