Emekliye 2.324 TL! En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?





KİM, NE KADAR ALACAK?

Bu talep kabul görürse, Nisan'da bin 500 liraya yükseltilen en düşük emekli aylığı, 2 bin 324 liraya çıkacak. Ek ödeme dahil maaşı 2 bin 324 liranın altında olan SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin kazancı yükselecek.

2 bin 324 liranın altındaki maaşlar 2 bin 324 liraya tamamlanacak.