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    • 22.08.2020 09:49
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    Başkan Erdoğan’ın katılımıyla görücüye çıkmıştı... Türkiye’nin ilk yerli elektrikli ünün i için geri sayım

    Başkan ’ın katılımıyla 26 Temmuz 2019'da görücüye çıkan, lere yüzde 95 yakıt tasarrufu imkanı sağlayacak yerli ve milli elektrikli ün i için ’nin Dilovası ilçesinde çalışmalar sürdürülüyor.

    Başkan Erdoğan’ın katılımıyla görücüye çıkmıştı... Türkiye’nin ilk yerli elektrikli traktörünün seri üretimi için geri sayım
    Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından geliştirilen 2021'de e geçecek. 'nin Dilovası ilçesinde 9 bin metrekarelik alanda kurulan fabrikada üretim ve montaj çalışmaları süren yerli traktörün Ekim ayı içinde banttan inmesi, 2021 yılı içinde ise seri üretime geçilmesi planlanıyor.



    ÇİFTÇİLERE YAKIT TASARRUFU SAĞLAYACAK
    Başkan Erdoğan'ın katılımıyla 26 Temmuz 2019'da görücüye çıkan yerli ve milli elektrikli traktörün prototipi Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan fabrikada görüntülendi. Dilovası'nda kurulan fabrikada üretilecek traktör, 45 dakika şarj süresi ile 7 saat çalışabilecek. Yüzde 95 yakıt tasarrufu sağlayan elektrikli traktörün lerin maliyetlerini düşürmesi hedefleniyor.
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