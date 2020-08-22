625 TL ek kazanç imkanı geliyor! Teklifler sunuldu! İkinci ödemeler ne zaman yatırılacak?

Emekli vatandaşlar ikinci promosyon ödemelerinin devam edip etmediğini ve ne zaman yatırılacağını merak ediyor. Bilindiği üzere 2017'de başlayan promosyon ödemelerinin ikincisi 2020 Şubat ayında başladı. Öte yandan en düşük emekli maaşı 1500 TL'ye çıkarıldı. Promosyon ödemeleri ile emeklilere en az 625 TL ek kazanç yolu açılıyor. Şimdi milyonlarca vatandaş "Emeklilere ikinci promosyon ödemesi ne zaman yatırılacak?" sorusuna yanıt arıyor.

HANGİ BANKALAR NE KADAR ÖDEME YAPIYOR?

AKBANK: 500, 625, 750 lira veriyor.

DENİZBANK: 675, 850, 1.000 lira ödüyor. Emekli yakınını yönlendirenlere de her emekli için 100 lira veriyor.

FİBABANKA: 500, 625, 750 lira ödüyor.

GARANTİ BBVA: Ek ürün koşulu olmadan maaşa göre 800, 1.000, 1.200 lira nakit promosyon ödemesi yapıyor.