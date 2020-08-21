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    • Ekonomi
    • 21.08.2020 Gazete
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    Uzmanlardan yatırımcılarına önemli uyarı: Oyuna gelmeyin

    aldığı bilgiyle hisse alımı yapanların zarar edebileceğini belirten uzmanlar, uyardı: te dolaşan tüyolarla hareket etmeyin. Şirketi, temelini iyi inceleyin.

    Borsada yatırımcı sayısı giderek artarken; yeni yatırımcılar, edindikleri bilgilerle hareket ettiklerinde de zarar edebiliyor. O yüzden dikkatli olmak gerekiyor.

    Uzmanlar, ya yatırım yapmayı planlayanlara şu önerilerde bulunuyor:

    Temeline bakmadan tüyolarla hareket etmeyin. te dolaşan tüyolara ve internet forumlarındaki yorumlara pek itibar etmeyin.

    Sadece teknik bakarak, şirketi, temelini incelemeden kağıt almayın.

    Krediyle hisse senedi almayın.

    Borsa yatırımına orta-uzun vadeli olarak bakın.



    Uzmanların uyarılarına dikkat etmeyip sığ kağıtlara yönelmeyin.

    İşlem yaparken temettü verimliliğine dikkat edin.

    Zarar kes noktasına dikkat ederek pozisyon alın.

    Hakim olmadığınız sektörde yatırım yapmayın.

    Derin, hareket alanı sağlayabilecek hisselere yönelin.

    Uzman seçiminde dikkatli olun.
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    Haberler Ekonomi Uzmanlardan borsa yatırımcılarına önemli uyarı: Oyuna gelmeyin
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