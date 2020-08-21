Borsada yatırımcı sayısı giderek artarken; yeni yatırımcılar, sosyal medyadan edindikleri bilgilerle hareket ettiklerinde de zarar edebiliyor. O yüzden dikkatli olmak gerekiyor.
Uzmanlar, borsaya yatırım yapmayı planlayanlara şu önerilerde bulunuyor:
Temeline bakmadan tüyolarla hareket etmeyin. İnternette dolaşan tüyolara ve internet forumlarındaki yorumlara pek itibar etmeyin.
Sadece teknik bakarak, şirketi, temelini incelemeden kağıt almayın.
Krediyle hisse senedi almayın.
Borsa yatırımına orta-uzun vadeli olarak bakın.
Uzmanların uyarılarına dikkat etmeyip sığ kağıtlara yönelmeyin.
İşlem yaparken temettü verimliliğine dikkat edin.
Zarar kes noktasına dikkat ederek pozisyon alın.
Hakim olmadığınız sektörde yatırım yapmayın.
Derin, hareket alanı sağlayabilecek hisselere yönelin.
Uzman seçiminde dikkatli olun.
Uzmanlar, borsaya yatırım yapmayı planlayanlara şu önerilerde bulunuyor:
Temeline bakmadan tüyolarla hareket etmeyin. İnternette dolaşan tüyolara ve internet forumlarındaki yorumlara pek itibar etmeyin.
Sadece teknik bakarak, şirketi, temelini incelemeden kağıt almayın.
Krediyle hisse senedi almayın.
Borsa yatırımına orta-uzun vadeli olarak bakın.
Uzmanların uyarılarına dikkat etmeyip sığ kağıtlara yönelmeyin.
İşlem yaparken temettü verimliliğine dikkat edin.
Zarar kes noktasına dikkat ederek pozisyon alın.
Hakim olmadığınız sektörde yatırım yapmayın.
Derin, hareket alanı sağlayabilecek hisselere yönelin.
Uzman seçiminde dikkatli olun.