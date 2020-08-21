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    • Ekonomi
    • 21.08.2020 15:29
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    • 21.08.2020 15:29
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    ? hangisi?

    ? Başkan Erdoğan yaptığı açıklamayla Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğalgaz bulunduğunu müjdeledi. Açıklamanın ardından vatandaşlar bulundu sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, hangisi? İşte, doğalgaz bulunan yerler hakkında merak edilen bilgiler…

    Doğalgaz nerede bulundu? Doğalgaz çıkacak iller hangisi?

    Doğalgaz nerede bulundu? Doğalgaz çıkacak iller hangisi? Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgazın bulunmasının ardından gözler doğalgaz nerede bulundu sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Doğalgaz çıkacak iller hangisi? Karadeniz kıyısındaki illerde yaşayan vatandaşlar da doğalgaz nerede bulundu sorusuna yanıt arıyor.

    DOĞALGAZ NEREDE BULUNDU?

    Erdoğan açıklamasında; "Fatih Sondaj Gemimiz 20 Temmuz 2020'de başladığı Tuna 1 Kuyusu sondajında 320 milyar metroküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda." dedi.

    TUNA-1 KUYUSU NEREDE?

    Türkiye, son dönemde özellikle enerji faaliyetlerine ağırlık vererek, enerji alanında bağımsızlığını kuvvetlendirmeyi amaçlıyor. Bu nedenle başlatılan sondaj çalışmalarının biri de Tuna-1 adı verilen lokasyonda yapılıyor. Tuna-1 Karadeniz Ereğli açıklarında yer alıyor.

    Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz´de yapacağı ilk sondaj faaliyetini gerçekleştirmek için 29 Mayıs'ta İstanbul´un fethinin 567´nci yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul´dan son hazırlıklarını tamamlamak üzere Trabzon´a uğurlandı. 30 Haziran'da Zonguldak´a ulaşan gemi, 20 Temmuz´da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez´in yaptığı açıklamayla Zonguldak açıklarındaki Tuna-1 lokasyonunda sondaja başladı. Fatih Sondaj Gemisi'nin Zonguldak´tan yaklaşık 175 kilometre açığında sondaj yaptığı tahmin ediliyor.

    Tuna-1 kuyusu KDZ Ereğli ilçesinin 175 km açığında yer alıyor.
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