Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 21.08.2020 10:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.08.2020 10:38
    ABONE OL

    21 Ağustos 2020! ?

    Sabahın erken saatlerinden itibaren merak edilerek araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar her Salı ve Cuma günleri yayınlanan ürün kataloğunu yakından takip ediyor. Çeşitli pek çok ürünü uygun fiyatla alabilmek için hangi ürünleri tercih edeceğini markete gitmeden belirliyor. Peki ? Daha çok okula dönüş temasını göreceğiniz katalogta çocuğunuzun okul ihtiyaçlarını alabilirsiniz.

    BİM aktüel 21 Ağustos 2020! BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

    BİM aktüel 21 Ağustos 2020 kataloğunda defterden kaleme, çantadan suluğa, yazma tahtasından kalemliğe daha pek çok okul ürünlerini bulabilmeniz mümkün. Bunların yanı sıra dijital saat, çalışma masası, kütüphane gibi ürünleri uygun fiyattan sunan BİM aktüel katalogtaki fiyatları inceleyebilirsiniz. Yine dopdolu olan BİM aktüel 21 Ağustos kataloğunu haberimizde sizler için derledik.

    BİM 21 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU

    Studi
    Baskılı Tekli Fosforlu Kalem

    Casio
    Masa Üstü Hesap Makinesi
    • Bağımsız hafıza
    • Pilli ve güneş enerjili

    Gaming Çalışma Masası
    • 1. sınıf suntalem,
    • ~120 cm x ~86 cm

    Faber Castell
    Vision İğne Uçlu Roller Kalem
    • Siyah ve mavi renk

    Studi
    24'lü Okul Etiketi
    • Farklı desen seçenekleri

    Studi
    Mantar Pano
    • ~ 40x30 cm

    North Pacific
    Kalemlikli İlkokul Çantası Erkek Çocuk
    • 3 adet fermuarlı bölme
    • Ayarlanabilir sırt askılıkları

    North Pacific
    Kalemlikli İlkokul Çantası Kız Çocuk
    • 3 adet fermuarlı bölme
    • Ayarlanabilir sırt askılıkları
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi BİM aktüel 21 Ağustos 2020! BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var?
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri