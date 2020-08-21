BİM aktüel 21 Ağustos 2020! BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

BİM aktüel 21 Ağustos 2020 kataloğunda defterden kaleme, çantadan suluğa, yazma tahtasından kalemliğe daha pek çok okul ürünlerini bulabilmeniz mümkün. Bunların yanı sıra dijital saat, çalışma masası, kütüphane gibi ürünleri uygun fiyattan sunan BİM aktüel katalogtaki fiyatları inceleyebilirsiniz. Yine dopdolu olan BİM aktüel 21 Ağustos kataloğunu haberimizde sizler için derledik.
BİM 21 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU
Studi
Baskılı Tekli Fosforlu Kalem
Casio
Masa Üstü Hesap Makinesi
• Bağımsız hafıza
• Pilli ve güneş enerjili
Gaming Çalışma Masası
• 1. sınıf suntalem,
• ~120 cm x ~86 cm
Faber Castell
Vision İğne Uçlu Roller Kalem
• Siyah ve mavi renk
Studi
24'lü Okul Etiketi
• Farklı desen seçenekleri
Studi
Mantar Pano
• ~ 40x30 cm
North Pacific
Kalemlikli İlkokul Çantası Erkek Çocuk
• 3 adet fermuarlı bölme
• Ayarlanabilir sırt askılıkları
North Pacific
Kalemlikli İlkokul Çantası Kız Çocuk
• 3 adet fermuarlı bölme
• Ayarlanabilir sırt askılıkları