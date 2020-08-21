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    • 21.08.2020 21:24
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    indirimlerle geldi! İşte 'de haftanın yeni fırsatları

    nda bu hafta okul ürünlerindeki çeşitlilik dikkat çekiyor. Pek çok okul ürününün yer aldığı kataloğda Faber Castell Vision İğne Uçlu Roller Kalem, Gaming Çalışma Masası, Casio Masa Üstü Hesap Makinesi, Studi Desenli Proje Çantası 40x53 cm ve 5 Katlı Kitaplık tercih edileceğe beniziyor. Peki, 'de bu hafta neler var? İşte BİM 21 Ağustos aktüel kataloğunda ürünleri

    BİM 21 Ağustos aktüel kataloğu indirimlerle geldi!

    BİM 21 Ağustos aktüel kataloğundaki fırsatlar bu sabah saatlerinden itibaren satışa sunuldu ve ürünlerin fiyat listeleri belli oldu. BİM'de bu hafta Gaming Çalışma Masası, Casio Masa Üstü Hesap Makinesi, Bilicra Akıllı Çocuk Saati, Studi Tel Zımba Makinesi, Aladdin by Stanley Çelik Matara, Studi Desenli Proje Çantası 40x53 cm ve Faber Castell Vision İğne Uçlu Roller Kalem okul ürünleri dikkat çekiyor. İşte BİM'de haftanın indirimleri

    BİM 21 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU

    Studi
    Baskılı Tekli Fosforlu Kalem

    Casio
    Masa Üstü Hesap Makinesi
    • Bağımsız hafıza
    • Pilli ve güneş enerjili

    Gaming Çalışma Masası
    • 1. sınıf suntalem,
    • ~120 cm x ~86 cm

    Faber Castell
    Vision İğne Uçlu Roller Kalem
    • Siyah ve mavi renk

    Studi
    24'lü Okul Etiketi
    • Farklı desen seçenekleri

    Studi
    Mantar Pano
    • ~ 40x30 cm

    North Pacific
    Kalemlikli İlkokul Çantası Erkek Çocuk
    • 3 adet fermuarlı bölme
    • Ayarlanabilir sırt askılıkları

    North Pacific
    Kalemlikli İlkokul Çantası Kız Çocuk
    • 3 adet fermuarlı bölme
    • Ayarlanabilir sırt askılıkları
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    Haberler Ekonomi BİM 21 Ağustos aktüel kataloğu indirimlerle geldi! İşte BİM'de haftanın yeni fırsatları
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