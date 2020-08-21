BİM 21 Ağustos aktüel kataloğundaki fırsatlar bu sabah saatlerinden itibaren satışa sunuldu ve ürünlerin fiyat listeleri belli oldu. BİM'de bu hafta Gaming Çalışma Masası, Casio Masa Üstü Hesap Makinesi, Bilicra Akıllı Çocuk Saati, Studi Tel Zımba Makinesi, Aladdin by Stanley Çelik Matara, Studi Desenli Proje Çantası 40x53 cm ve Faber Castell Vision İğne Uçlu Roller Kalem okul ürünleri dikkat çekiyor. İşte BİM'de haftanın indirimleri

BİM 21 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU