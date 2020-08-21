BİM 21 Ağustos aktüel kataloğundaki fırsatlar bu sabah saatlerinden itibaren satışa sunuldu ve ürünlerin fiyat listeleri belli oldu. BİM'de bu hafta Gaming Çalışma Masası, Casio Masa Üstü Hesap Makinesi, Bilicra Akıllı Çocuk Saati, Studi Tel Zımba Makinesi, Aladdin by Stanley Çelik Matara, Studi Desenli Proje Çantası 40x53 cm ve Faber Castell Vision İğne Uçlu Roller Kalem okul ürünleri dikkat çekiyor. İşte BİM'de haftanın indirimleri
BİM 21 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU
Studi
Baskılı Tekli Fosforlu Kalem
Casio
Masa Üstü Hesap Makinesi
• Bağımsız hafıza
• Pilli ve güneş enerjili
Gaming Çalışma Masası
• 1. sınıf suntalem,
• ~120 cm x ~86 cm
Faber Castell
Vision İğne Uçlu Roller Kalem
• Siyah ve mavi renk
Studi
24'lü Okul Etiketi
• Farklı desen seçenekleri
Studi
Mantar Pano
• ~ 40x30 cm
North Pacific
Kalemlikli İlkokul Çantası Erkek Çocuk
• 3 adet fermuarlı bölme
• Ayarlanabilir sırt askılıkları
North Pacific
Kalemlikli İlkokul Çantası Kız Çocuk
• 3 adet fermuarlı bölme
• Ayarlanabilir sırt askılıkları