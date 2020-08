Vasıflı-vasıfsız binlerce işçi alınacak: İŞKUR ilanlarıyla firmalara acil personel aranıyor!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ilanlarıyla firmalara acil personel aranıyor. Her ay on binlerce vatandaşı istihdam eden Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Ağustos ayında personel ve işçi alımı yapılacak alanları resmi internet sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaştı. Yayımlanan ilanlar aracılığıyla her ay binlerce vatandaş kendi sektöründe iş bulabiliyor. İŞKUR üzerinden kurum ve firmalar tarafından iş arayışı devam edenler için yeni ilanlar yayımlanıyor. İşte İŞKUR ilan sayfası ve güncel işçi alımı ilanları

İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI

Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; kasiyer, danışma, büro memuru, güvenlik ve bekçi) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR BÜRO MEMURU ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR SEKRETER ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR GÜVENLİK ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR BEKÇİ ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR GARSON ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR KASİYER ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ