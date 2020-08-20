





ÜRETİM KESİNTİSİZ SÜRDÜ

Pandemi döneminde pek çok ülkede market rafları boşalırken, ülkemizde böyle tablolar görülmediğini belirten Pakdemirli "Tarımsal üretim kesintisiz sürdü" diye konuştu. Tarımsal destekleri 22 milyar liraya çıkardıklarını anlatan Pakdemirli, "Yüzde 77'si çiftçilerin hesaplarına yattı" dedi.



ÜLKEMİZE GÜÇLÜ BİR ALTYAPI KAZANDIRDIK

Pakdemirli, son 18 yılda yapılan yatırımlar ve destekler ile Türkiye'nin güçlü bir tarım altyapısı kazandığını belirterek, şöyle konuştu: "Tarımsal hasılayı 7.5 kat artırarak 275 milyar liraya çıkardık. 310 milyar lira tarımsal destek verdik, 585 baraj inşa ettik, 6.6 milyon hektar araziyi sulamaya açtık. 4.6 milyar fidanı toprakla buluşturduk."







TARIMIN GELECEĞİNE KATKI SUNMAYI HEDEFLİYORUZ

Webinarın açılış konuşmasını gerçekleştiren Turkuvaz Dergi Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş, tarımın ülke ekonomisi için önemine değinerek, "Gıda arzı ve güvenliği ülkelerin en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Bu, Covid-19 sürecinde daha da çok öne çıktı. İlkini gerçekleştirdiği miz ve üç hafta üç ayrı konu başlığıyla hayata geçireceğimiz webinarla biz de ülkemiz tarımının gelecek 10 yılını masaya yatırıp, buradan elde edeceğimiz çıktıları raporlayarak katkı sunmayı hedefliyoruz" dedi.



TÜRKİYE'YE MÜTEŞEKKİRİZ

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Orta Asya- Altı Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, "Her zamankinden daha zorlu bir süreç içerisindeyiz. Sürdürülebilir bir kaynak yaratmak ve gıda güvenliğini temin etmek en önemli vazifemiz. Haziran raporlarına baktığımız zaman gıda sektörü pandemiyle diğer sektörlere göre çok daha iyi baş edebildi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne tarımsal üretimi desteklemeleri ve tedarik zincirinin akışını temin ettikleri için müteşekkiriz" dedi.



ÜRETİCİYİ KORURKEN TÜKETİCİYİ DE KOLLUYORUZ

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güldal, TMO'nun öncelikle üreticinin yanında olduğunu vurguladı. Güldal, "Sürdürülebilir bir tarım arzı için gerektiğinde müdahaleler yaparak üreticinin zarar görmesini önlüyoruz. Ancak üreticiyi korurken tüketiciyi de kolluyoruz. Fiyatlar aşırı yükseldiğinde de müdahale ederek tüketicinin yanında oluyoruz. Üreticinin yanındayız, tüketiciyi de ihmal etmiyoruz. Regülatör görevi yapıyoruz" diye konuştu.



PANDEMİDE SIKINTI OLMADI



HAKAN ATEŞ (DENİZBANK GENEL MÜDÜRÜ): Türk bankaları bugün tarıma 120 milyar liralık finansman sağlıyor. Özel bankalar içinde tarım sektörüne en fazla kredi veren bankayız. Çiftçimizin elini asla bırakmamalıyız.



DEMİR ŞARMAN (ANADOLU GRUBU TARIM, ENERJİ VE SANAYİ GRUBU BAŞKANI): Yapılan teknolojik yatırımların pandemi sürecinde çok faydasını gördük. Üretim hiç kesintiye uğramadı. Her bir metrekareyi takip edebilir durumdayız.



HAKKI YILDIZ (YILDIZLAR YATIRIM HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ): Tarımın ana girdisi gübre. Şirket olarak 'Tarladan sofraya' sosyal projemiz var. Burada doğru gübrelemeyi aktarıyoruz.



BİM İCRA KURULU ÜYESİ GALİP AYKAÇ: Pandemi süreciyle tüketicilerin alışkanlıkları değişti. Tüketiciler evde yemek yapmaya dönük alışkanlıklar oluşturdu. Bizim de o yemeklere malzeme vermemiz bizi mutlu ediyor.



GÖKALP ÇAK (NETLOG BAŞKAN YARDIMCISI): Pandemi döneminde perakende süreci çok iyi yönetildi. Türkiye'de gıdaya ulaşımda herhangi bir sıkıntı çekilmedi.