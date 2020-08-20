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    • 20.08.2020 08:41
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    Son dakika: + üretim kısıntı açıklarını telafi etme kararı aldı

    Son dakika haberi.... İhraç Eden Ülkeler Örgütü () ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubu, petrol üretim kısıntısında eksik kalan bölümün telafi edilmesini kararlaştırdı.

    Flaş petrol kararı! Telafi edilecek
    + grubunun si toplantısında, hedeflenen üretim kısıntısı miktarına ulaşabilmek için günde ortalama 2.3 milyon varil daha kısıntı yapılması gerektiği belirtildi.



    Toplantıdan sonra açıklanan raporda, arz ve talebi arasındaki farkın giderek kapandığı da belirtildi,


    Toplantıda, OPEC+ Bakanlar Birleşik İzleme Komitesi (JMM) toplantısının 17 Eylül'de yapılması, bu toplantıdan bir gün önce de OPEC+ Birleşik Teknik Komite'nin toplanması kararlaştırıldı.



    Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak ve Suudi Petrol Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman da dahil olmak üzere, OPEC+ grubundaki ülkelerden birçok yetkili, daha önce petrol üretim kesintileri ve ham petrol piyasasının durumuna ilişkin yorum yapmıştı.
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