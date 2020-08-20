"Bu kararla çok ciddi bir miktar likidite bankacılık sisteminden TCMB'ye aktarılmış ve bu sebeple sert bir sıkılaştırma yapılmış oluyor. Buradaki spesifik işleyişin ise bu kararla oluşacak likidite ihtiyacını karşılamak için bankaların gerek mevduat faizlerinde yapacağı artış ve bu vasıta ile TL'nin cazibesinin artırılması, gerekse yine bankaların TCMB'den daha yüksek miktarda likidite taleplerinin oluşacak olması sebebiyle, TCMB'nin ana politika aracı haline gelen repo ihalelerinde daha yüksek faizler oluşacak olması şeklinde gelişeceğini düşünüyoruz. TCMB'nin ayrıca, bir ay içerisinde yüzde 7,34'den yüzde 9,37'ye gelen AOFM'yi gerekli durumlarda 11,25 seviyesinde olan GLP'yi de kullanarak daha da yukarı çekebileceğini düşünüyoruz. Bu faktörlerin toplamda etkisi ise kredi faizlerinde yükseliş ve dolayısıyla TL açığa satmanın daha maliyetli hale gelmesi ve talep tarafında göreli bir durulma olacaktır. Bu kararların ardındaki davranışsal patikayı okumaya çalıştığımızda ise Merkez Bankasının kurda ve enflasyondaki hareketin görece geçici olduğu görüşünde olduğu kanaatine varıyoruz. Bu sebeple de önümüzdeki bir aylık süreçte TCMB, piyasanın nabzını yakından takip edecek ve gerekli görmesi durumunda, faiz karar metninde sinyallediği üzere likiditede daha da sert sıkılaştırmalara gidebilecektir."

"ZORUNLU KARŞILIK KARARININ DÖVİZ KURU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ SINIRLI OLACAK"

Spinn Danışmanlık Kurucu Ortağı ve ekonomist Özlem Derici Şengül ise TCMB'in ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini yukarı çekerek para politikasını sıkılaştırmaya çalıştığı için beklentilerinin koridorun üst bandı ve GLP'de 100 baz puanlık artış yönünde olduğunu söyledi.

Şu anda politika faizinden likidite sağlamadığı için TCMB'nin haftalık repo faizini yüzde 8,25'te sabit bırakmasının çok bir anlam ifade etmediğini belirten Şengül, TCMB'nin şu an efektif bir şekilde kullandığı faiz koridorunun üst sınırına veya GLP'ye dair de bir atıfta bulunmadığını ifade etti.