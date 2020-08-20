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    • Ekonomi
    • 20.08.2020 Gazete
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    Hisse senedine yatırım yapmak isteyenlere uzmanlardan 10 önemli tavsiye

    Hisse senedine yatırım yapmak isteyenlere uzmanlar 10 önemli tavsiyede bulunuyor: Tüyodan uzak durun, temel analize dikkat edin, sürü psikolojisiyle hareket etmeyin...

    Borsa yatırımına ilgi artarken, hisse senedi alımı yapmadan dikkat edilmesi gereken noktalar var. Uzmanlar, bu konuda yeni yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulunuyor.



    Gedik Yatırım'dan Gizmen Nalbantlı, 10 adımda şu önerileri yaptı:

    Yatırım yapacağınız şirketin bilançosuna bakarak, temettü ödeyen, düzenli kar eden şirketlere uzun vadeli yatırım yapın.

    Sosyal medyada yazılanlara göre asla alım-satım yapmayın, tüyodan uzak durun.

    Piyasayı iyi analiz edin, rasyonel düşünün, duygusallıktan uzak durun.

    Teknik ve temel analiz öğrenin.

    Bütün paranızı riske atmayın, çeşitlendirilmiş portföy oluşturun.

    Sektörleri ve ekonomiyi iyi analiz etmeye çalışın.

    Kısa vadede sürü psikolojisi ile hareket etmeyin.

    Hisse senedini etkileyen faktörleri incelemeye özen gösterin.

    Kaybettiğinizde ara verin.

    Zarar kes noktası koymadan işlem yapmayın.
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