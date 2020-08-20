Hisse senedine yatırım yapmak isteyenlere uzmanlardan 10 önemli tavsiye





Gedik Yatırım'dan Gizmen Nalbantlı, 10 adımda şu önerileri yaptı:



Yatırım yapacağınız şirketin bilançosuna bakarak, temettü ödeyen, düzenli kar eden şirketlere uzun vadeli yatırım yapın.



Sosyal medyada yazılanlara göre asla alım-satım yapmayın, tüyodan uzak durun.



Piyasayı iyi analiz edin, rasyonel düşünün, duygusallıktan uzak durun.



Teknik ve temel analiz öğrenin.



Bütün paranızı riske atmayın, çeşitlendirilmiş portföy oluşturun.



Sektörleri ve ekonomiyi iyi analiz etmeye çalışın.



Kısa vadede sürü psikolojisi ile hareket etmeyin.



Hisse senedini etkileyen faktörleri incelemeye özen gösterin.



Kaybettiğinizde ara verin.



Zarar kes noktası koymadan işlem yapmayın.

