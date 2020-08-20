A101 20 Ağustos Perşembe aktüel kataloğuyla indirimli olarak satışa sunuldu. A101'de bu hafta Toshiba 58″ Ultra HD Smart Led TV 3,699 TL, Piranha Karaoke Mikrofon 59,95 TL, Honor 9X Cep Telefonu 2,699 TL, Samsung 10.000 mAh Powerbank 109 TL, Piranha Bluetooth Kulaklık 39,95 TL, Piranha El Fanı 24,95 TL ve Piranha 2011 Kulak İçi Kulaklık 7,95 TL fiyat etiketiyle ön plandaki yerini aldı. Peki, A101 20 Ağustos Perşembe aktüel kataloğu ürünleri neler var? İşte o ürünlerin listesi

A101 20 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ