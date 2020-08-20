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    • 20.08.2020 22:58
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    ürünleri duyuruldu! 'de Piranha'da karaoke mikrofon fırsatı

    20 Ağustos Perşembe aktüel kataloğunda yer alan ürünler bugün satışa sunuldu ve özellikle teknoloji ürünleri yoğun talep gördü. A101'de bu hafta okul malzemeleri dikkat çeken listede en çok tercih edilecek ürünler arasında Piranha Bluetooth Kulaklık 39,95 TL, Honor 9X Cep Telefonu 2,699 TL, Piranha Karaoke Mikrofon 59,95 TL fiyat etiketli ürünler bulunuyor. İşte ürünlerinin listesi

    A101 20 Ağustos aktüel kataloğu ürünleri duyuruldu!

    A101 20 Ağustos Perşembe aktüel kataloğuyla indirimli olarak satışa sunuldu. A101'de bu hafta Toshiba 58″ Ultra HD Smart Led TV 3,699 TL, Piranha Karaoke Mikrofon 59,95 TL, Honor 9X Cep Telefonu 2,699 TL, Samsung 10.000 mAh Powerbank 109 TL, Piranha Bluetooth Kulaklık 39,95 TL, Piranha El Fanı 24,95 TL ve Piranha 2011 Kulak İçi Kulaklık 7,95 TL fiyat etiketiyle ön plandaki yerini aldı. Peki, A101 20 Ağustos Perşembe aktüel kataloğu ürünleri neler var? İşte o ürünlerin listesi

    A101 20 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ

    Aprilla ATR7013 Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi

    Güral Porselen Yemek Takımı 18 Parça

    4 Kapaklı Çekmeceli Çok Amaçlı Dolap

    Soffio Çocuk Bezi Çeşitleri

    Fairy Plantium Bulaşık Makinesi Kapsülü 90'lı

    A101 okul malzemeleri

    A101 okul malzemeleri

    A101 okul malzemeleri

    A101 okul malzemeleri
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    Haberler Ekonomi A101 20 Ağustos aktüel kataloğu ürünleri duyuruldu! A101'de Piranha'da karaoke mikrofon fırsatı
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