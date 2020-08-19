1400 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Kalyon Holding tarafından Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan Türkiye'nin ilk ve tek tam entegre güneş paneli üretim fabrikası 1.4 milyar dolarlık yatırım ile kuruldu. 1400 kişiye istihdam sağlayacak fabrika yıllık 500 MW güneş paneli üretim kapasitesine sahip. Toplam 100 bin metrekare kapalı alanı bulunan fabrika milli ve yerli enerji üretimi açısından Avrupa'nın ve Orta Doğu'nun ise tek entegre güneş paneli tesisi konumunda.

Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın en önemli özelliği de güneş paneli üretim teknolojilerinin tümüne sahip olarak baştan sona bir üretim sistemi oluşturması. Fabrika ingot (cevher), wafer (plaka), hücre ve modül olarak 4 ayrı bölümden oluşuyor. Yani üretim hattına ham madde olarak giren silisyum madeni hattın sonunda yüksek verimliliğe sahip güneş paneli olarak çıkıyor.