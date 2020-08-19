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    • Ekonomi
    • 19.08.2020 12:33
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    • 19.08.2020 12:38
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    'da lar en çok hangi leri alıp sattı?

    Küresel ekonomi koronavirüsün etkileriyle dalgalanırken tarihi rekorlara imza attı. Borsa ’un 120 bin bandını geçmesi yatırımcıları sevindirdi. Peki Borsa İstanbul’da yabancılar en çok hangi leri aldı? İşte detaylar…

    Yatırımcılar Borsa İstanbul'da yabancıların en çok hangi hisseleri aldığını-sattığını merak ediyor. İş Yatırım, 19 Ağustos 2020 tarihli piyasa açılışı öncesi merak edilen günlük-haftalık yabancı oranlarını bildirdi.

    Borsa İstanbul'da yabancı payları en çok artan hisseler - Günlük değişim

    Borsa İstanbul'da yabancı payları en çok azalan hisseler - Günlük değişim

    Borsa İstanbul'da yabancı payları en çok artan hisseler - Haftalık değişim

    Borsa İstanbul'da yabancı payları en çok azalan hisseler - Haftalık değişim
    Haberler Ekonomi Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcılar en çok hangi hisseleri alıp sattı?
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