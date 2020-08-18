Uzmanlardan borsa yatırımcılarına önemli uyarı: Portföyü çeşitlendirin

Borsada yatırım yapmak isteyenlere uzmanlar tavsiyeleriyle yol gösteriyor. Hisse seçimi kadar, yatırımcının davranış biçiminin de önem taşıdığının altı çiziliyor. PARA dergisine açıklamalarda bulunan Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler Araştırma Müdürü Barış Ürkün, belirsizliklerin yoğun olduğu dönemlerde hisse senedi seçerken şu önerilere dikkat edilmesini istedi:
Kısa vadeli işlemler için teknik analiz konusunda alınacak eğitimlerle yatırımcıların kendilerini geliştirmesi önemli bir koşul.
Bu konuda tecrübesi olmayan yatırımcıların orta-uzun vadede yatırıma yönelmesi uygun olabilir.
Orta-uzun vadeli yatırım için en önemli nokta, hisseye giriş noktasının iyi belirlenmesidir. Bu noktada hissenin temel değişkenleri detaylı incelenip, bir iskonto oranına sahip olup olmadığı belirlenmeli. Bunun için de temel analiz konularında eğitim alınmalı.
Trend yönünde işlemde kalmaya özen gösterilmeli.
Mutlaka bir strateji oluşturularak o stratejiye disiplinle bağlı kalınmalı.
Kararsız kalınması durumunda bazen en iyi hareket hisse senedine giriş yapmamaktır.
Portföyü sadece bir hisseden oluşturmak yerine riski dağıtmak adına portföyü çeşitlendirmek çok daha mantıklı bir davranış biçimi olur.
Beklenti ve gerçekleşmelerin yakından ve doğru şekilde takip edilmesi gerekir.
Her zaman kabul edebileceğinizden daha fazla riski almamanız yararınıza olur.
Kendi analizleriniz dışında ilgilendiğiniz hisse ile ilgili diğer kişilerin yazı ve yorumlarını da takip etmek, sizin görememiş olabileceğiniz bir ayrıntıyı başkasının yakalayabilmiş olması ihtimali nedeniyle önemlidir.
Hisseye giriş ile birlikte çıkış noktalarınızı mutlaka belirleyin.
En önemlisi sabırdır. Özellikle orta ve uzun vadeli yatırımda ilgili hissenin olası dalgalanmalarına karşı bu özellik son derece gereklidir.