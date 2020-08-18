Uzmanlardan borsa yatırımcılarına önemli uyarı: Portföyü çeşitlendirin





Orta-uzun vadeli yatırım için en önemli nokta, hisseye giriş noktasının iyi belirlenmesidir. Bu noktada hissenin temel değişkenleri detaylı incelenip, bir iskonto oranına sahip olup olmadığı belirlenmeli. Bunun için de temel analiz konularında eğitim alınmalı.



Trend yönünde işlemde kalmaya özen gösterilmeli.



Mutlaka bir strateji oluşturularak o stratejiye disiplinle bağlı kalınmalı.



Kararsız kalınması durumunda bazen en iyi hareket hisse senedine giriş yapmamaktır.



Portföyü sadece bir hisseden oluşturmak yerine riski dağıtmak adına portföyü çeşitlendirmek çok daha mantıklı bir davranış biçimi olur.



Beklenti ve gerçekleşmelerin yakından ve doğru şekilde takip edilmesi gerekir.