Sosyal mesafeye Doruk çözümü

Doruk, çalışan sağlığının korunarak üretime devam edilebilmesi için ProManage KiT (Kontrollü İnsan Trafiği) adını verdiği sosyal mesafe ölçüm ve uyarı sistemini geliştirdi. Fabrikaların faaliyetlerine devam ederken çalışanlarının sosyal mesafe denetimini ve raporlamasını anlık olarak yapabilmelerini sağlayan ProManage KiT'i, sanayicilere bedelsiz sağlayan Doruk, böylece işletmelerin çalışan sağlığı açısından riskleri değerlendirerek hemen önlem almalarını mümkün kılıyor. Bu kapsamda "Fabrikalar Açık Kalsın" isimli bir kampanyaya da imza atan Doruk, bedelsiz olarak sunduğu ProManage KiT uygulamasını edinmek isteyen sanayicileri kampanyaya destek veren vakıf ve sağlık kuruluşlarına bağış yapmaya davet ediyor. Doruk Yönetim Kurulu Üyesi Aylin Tülay Özden, ProManage KiT ile Türk sanayicisine ve sanayi çalışanlarına katkı sağlamayı ve çalışanlarının sağlığını üst düzey teknolojiyle korumayı amaçladıklarını söyledi.