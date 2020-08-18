



Öte yandan, Çin'in ABD'den ağustos ve eylül aylarında yüklü miktarda ham petrol ithal edeceğini açıklaması yatırımcıların petrole talebin artacağı yönündeki beklentilerini artırdı.



Brent petrolde teknik olarak 45,26 ile 45,32 dolar aralığının direnç, 45,10 ile 45,05 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.