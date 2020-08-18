Konut, ihtiyaç ve taşıt kredi faizleri son dakika arttı! Bankalarda faiz depremi yaşandı! Yeni oranlar...

Kamu bankaları tarafından sunulan 0.64 ve 0.74 faiz oranlarıyla yüz binlerce kişinin kredi çekmesiyle konutta satış rekorları kırıldı. Ev ve araba almak için kredi çekmeyi düşünen vatandaşlar güncel kredi faiz oranları hakkındaki son durumu öğrenmek istiyor. Son olarak Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ikinci el konut kredisi paketinde kredi faiz oranını yüzde 0.79 seviyesinden yüzde 0.87 seviyesine taşıdı. Bu kapsamda bankaların güncel oranlarını öğrenmek isteyenler "Kredi faiz oranları ne kadar oldu?" sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.
KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?
Kamu bankaları sıfır konutlar için 15 yıl vadeli ve yüzde 0.64 olan sıfır konutlar için faiz oranı yüzde 0.87 ve vade ise 12 yıla çekildi. İkinci el konutlar için ise 15 yıl vade ve aylık yüzde 0.74 faizli kredi imkanı da önce 0.79'a ardından yüzde 0,87'ye yükseldi. İkinci elde vade de 10 yıla indirildi. Ayrıca kamu bankaları, yeni bir kararla, konut kredilerinde 12 ay geri ödemesiz uygulamayı sıfır konutlar için de kaldırdı. Diğer yandan yine kamu bankaları tüketici kredisi faizini yüzde 1.12'ye taşıt kredisi faizleri yüzde 1.17'ye yükseltti.
AYLIK TAKSİT 6 BİN 716 LİRA
Böylece 500 bin liralık ve 10 yıllık konut kredisi alan vatandaşlar için aylık taksit 6 bin 716 lira toplamda faiz yükü ise 305 bin 920 lira olacak. Toplam geri ödeme 805 bin 920 lira olacak.
Faiz oranları artırılmadan önce 10 yıllık vadede 500 bin lira kredi alan vatandaşın aylık taksit ödemesi 5 bin 982 lira ve faiz yükü ise 217 bin 860 liraydı. Toplamda yapılacak ödeme de 717 bin 860 liraya ulaşıyordu. Böylece aylık taksit ödemesi 734 lira toplam faiz yükü de 88 bin 80 lira tırmanmış oldu.
KONUT KREDİSİ İÇİN 750 BİN LİRALIK ÜST LİMİT
Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası'ndan yapılan ortak açıklamaya göre konutta kredi miktarı sınırlandırılmış olup; üç büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL'ye kadar kredi kullandırılacak. Kredi kullanımında yüzde 10'dan başlayan, düşük özkaynak/peşinat oranı uygulanacak.
HALKBANK FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.15
Taşıt kredisi: 1.15
Konut kredisi: 0.87
VAKIFBANK FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: 1.65
İhtiyaç kredisi: 1.18
Sarıpanjur konut kredisi: 0.87
ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI
Konut kredisi: 1.05
Tüketici kredisi: 1.15
Taşıt kredisi: 1.17
TEB FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 0.88
Taşıt kredisi: 1.16
Konut kredisi: 1.1
QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.09
Standart konut kredisi: 1.27
Taşıt kredisi: 1.45
GARANTİ BBVA FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.39
Konut kredisi: 1.21
Taşıt kredisi: 1.39
İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 0.96
Taşıt kredisi: 0.87
Ev kredisi: 0.87
YAPIKREDİ FAİZ ORANLARI
Bireysel ihtiyaç kredisi: 1.87
Konut kredisi: 1.04
Taşıt kredisi: 1.04
DENİZBANK FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.43
Mortgage kredisi: 1.24
Taşıt kredisi: 1.31
Direkt kredi: 1.85
İhtiyaç kredisi: 1.77
Taşıt kredisi: 1.31
Konut kredisi: 1.09