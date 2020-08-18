Konut, ihtiyaç ve taşıt kredi faizleri son dakika arttı! Bankalarda faiz depremi yaşandı! Yeni oranlar...

Kamu bankaları tarafından sunulan 0.64 ve 0.74 faiz oranlarıyla yüz binlerce kişinin kredi çekmesiyle konutta satış rekorları kırıldı. Ev ve araba almak için kredi çekmeyi düşünen vatandaşlar güncel kredi faiz oranları hakkındaki son durumu öğrenmek istiyor. Son olarak Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ikinci el konut kredisi paketinde kredi faiz oranını yüzde 0.79 seviyesinden yüzde 0.87 seviyesine taşıdı. Bu kapsamda bankaların güncel oranlarını öğrenmek isteyenler "Kredi faiz oranları ne kadar oldu?" sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

Kamu bankaları sıfır konutlar için 15 yıl vadeli ve yüzde 0.64 olan sıfır konutlar için faiz oranı yüzde 0.87 ve vade ise 12 yıla çekildi. İkinci el konutlar için ise 15 yıl vade ve aylık yüzde 0.74 faizli kredi imkanı da önce 0.79'a ardından yüzde 0,87'ye yükseldi. İkinci elde vade de 10 yıla indirildi. Ayrıca kamu bankaları, yeni bir kararla, konut kredilerinde 12 ay geri ödemesiz uygulamayı sıfır konutlar için de kaldırdı. Diğer yandan yine kamu bankaları tüketici kredisi faizini yüzde 1.12'ye taşıt kredisi faizleri yüzde 1.17'ye yükseltti.