Dikkat! Servet değerinde! Eğer bu paradan elinizde varsa....

Tanıdığı bir kişinin, 100 lirayı bozması için kendisine getirdiğini belirten Karakuş, "Tesadüfen tanıdığım bir kişi bana sahte olduğunu düşünerek getirdi sanırım. Ama ben de daha önce Karayolları Müdürlüğünde hesap işleriyle uğraştığım için paradan iyi anlarım. Paranın sahte olup olmadığını elimize aldığımızda anlıyorduk. Ben de bu parayı elime aldım, ayrıca bir test yaptım ve sahte olmadığını gördüm. Paralar sahte olduğu zaman renk vermez. Gerçek parayı beyaz bir kağıda sürttüğünüzde rengi çıkar. Bu parada da aynı yöntemi uyguladım ve renk verdi. Makineye de koydum. Hologramların tamamı var, hiçbir eksiği yok. Merkez Bankasının şeridi var. Sahte değil. Direk bankamatikten çıkarılmış para. Sahte olsa hiçbir bankamatik bunu kabul etmez. Bu para şu anda geçerli, piyasada kullanılabilir" diye konuştu.