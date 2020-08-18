60-70-80 bin lira altı ikinci el araç modelleri ve markaları! İkinci el araba fiyatları düşecek mi?

İkinci el araba fiyatları son günlerin en çok merak edilen konularından birisi oldu. 60-70-80 bin lira altı ikinci el araç modelleri ve markaları arama motorlarında sorgulanıyor. İkinci el araç piyasasında hareketlilik sürerken sahibinden yayınlanan araç ilanları merak ediliyor. Kamu bankalarının verdiği uygun faiz oranlı taşıt kredilerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar ikinci el araba fiyatları düşecek mi sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar…
İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞER?
Uzmanlar ikinci el araba fiyatlarında düşüşün bayramdan sonra olacağına işaret etmişti. Eylül ayı gibi gelmesi beklenen sıfır araçların piyasaya sürülmesinin ardından ikinci el araba fiyatlarının normale dönmesi bekleniyor.
DÜZENLEME GELİYOR
Getirilecek düzenleme ile ikinci el araç satış yetki belgesi olmadan yapılamayacak. İkinci el araç satışı yetki belgesi zorunluluğu ile araç satışı yapılan yerler, ödeme yöntemleri ve satış şartları konusunda da düzenleme getirilecek.
2. el araç yasası düzenlemesi ile ciddi cezaların uygulamaya sokulacağı düşünülüyor. İkinci el araç satışı yetki belgesi zorunluluğu ile ilgili düzenleme hayata geçirilmeden hemen önce ikinci el araç ticareti yapan yaklaşık 50 bin işletmenin yalnızca çok küçük bir kısmının yetki belgesi aldığı ortaya çıkarıldı.
2. el araç satış düzenlemesi ile ilgili detayların Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önüne gittiği belirtiliyor. 2. el araç satışı düzenleme uygulaması ile belgesiz şekilde araç satışı gerçekleştirenler için araç başına 5 bin TL'lik cezanın verileceği öngörülüyor.
İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI NEDEN ARTTI?
2. el araç fiyatları neden artıyor sorusuna yanıt olarak ikinci el otomobil satışı yapılan online siteler işaret ediliyor. Bu sitelerde satış yapan bazı kişilerin satışı için ilan olarak çıktığı araçlarına "opsiyonlanmıştır" yani kaporası alınmıştır ve satış işlemleri devam etmektedir gibi bir ibare koyduğu iddia edildi. Bu opsiyon durumunun da araç bir süre sonra opsiyondan çıkarıldığında çok daha değerlenmesine neden olduğu belirtildi. Böylelik araçlarını yüksek fiyatlara satmak isteyen kişilerin suni yöntemlerle araç fiyatlarını arttırdığı kaydedildi.
İkinci el araba fiyatları neden yükseldi sorusuna kimi çevreler tarafından yanıt olarak verilen opsiyonlanmıştır ibaresi; fiyatların artması için yapılan bir oyun olarak görülüyor. Normal değerinin üzerinde fiyat konulmuş bir araca "opsiyonlanmıştır" ibaresi konulduğunda aracın fiyatının otomatik olarak yükseldiği düşünülüyor. Vatandaşlar konuyla ilgili olarak online satış yapılan sitelerin harekete geçmesini bekliyor.
80 BİN TL VE ALTINDA ALINABİLECEK 2. EL ARABA MODELLERİ
2004 2008 Fiat Punto Modelleri,
1996 2007 Renault Clio Modelleri,
1998 2007 Ranault Megane Modelleri,
1998 2006 Renault Laguna Modelleri,
2004 Nissan Micra Modelleri,
2005 2007 Ranaul Modus Modelleri.
2001 Toyoto Corolla Modelleri,
2004 2007 Fiat Palio Modelleri,
2005 Renault Symbol Modelleri,
2005 2007 Fiat Panda Modelleri,
2004 Peugeot, 206 Modelleri ,
70 BİN TL VE ALTINDA ALINABİLECEK 2. EL ARABA MODELLERİ
2004 2005 Citroen Modelleri,
2006 2008 model Fiat Albea Modelleri,
2004 2005 Chevrolet Kalos,
2000 2002 Fiat Brava Modelleri,
2001 Skoda Fabia Modelleri,
1999 2001 Fiat Bravo Modelleri,
1998 2000 Hyundayi Atos Modelleri,
2007 2014 Fiat Linea Modelleri,
1998 2000 Ford Ka Modelleri,
1999 2004 Fiat Marea Modelleri,
60 BİN TL VE ALTINDA ALINABİLECEK 2. EL ARABA MODELLERİ
Ford Focus 1.6. Gold Collectin,
BMW 3 Serisi 320i,
Hyundai Matrix 1.5 CRDİ GLS,
Renault Megane dCi Authentique,
Opel Corsa 1.3 CDTI,
Renault Clio 1.2 Extreme,
Vaolkwagen Golf 1.6 Comfottline,
Peugeot 206 1.4 HDİ X-Line,
Opel Vectra 1.6 Comfort,
Nissan Micra 1.2 Tekna
Citroen C-Elysee 1.6 HDİ Attraction