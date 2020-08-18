4000 TL maaş ile zabıta alımı yapılacak! 10 zabıta memuru alımı başvuru şartları nelerdir?

4000 TL maaş ile zabıta alımı yapılacak! 4000 TL maaş ile zabıta memuru alımı başvuru şartları nelerdir? İŞKUR ve belediyelerin duyurduğu iş ilanları yakından takip ediliyor. Son olarak duyurulan ilanlara göre 10 zabıta memuru alımı yapılacağı açıklandı. Konya'nın Meram Belediyesi bünyesine alınacak zabıta memurları için şartlar duyuruldu. Peki zabıta memuru alımı başvuru şartları nelerdir?

ZABITA MEMURU ALIM YAPILACAK KADROLAR

Meram Belediyesi Genel İdare Hizmetleri sınıfında 9 uncu ve 10 uncu dereceli kadrolara 10 Zabıta Memuru alımı yapılacak. Bu kapsamda lisans mezunu 4 ve Ön Lisans mezunu 6 Zabıta alımı yapılacak. Lisans ve Lisans mezunu zabıta memuru alımı için bölüm şartı şöyledir.