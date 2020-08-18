4000 TL maaş ile zabıta alımı yapılacak! 10 zabıta memuru alımı başvuru şartları nelerdir?

4000 TL maaş ile zabıta alımı yapılacak! 4000 TL maaş ile zabıta memuru alımı başvuru şartları nelerdir? İŞKUR ve belediyelerin duyurduğu iş ilanları yakından takip ediliyor. Son olarak duyurulan ilanlara göre 10 zabıta memuru alımı yapılacağı açıklandı. Konya'nın Meram Belediyesi bünyesine alınacak zabıta memurları için şartlar duyuruldu. Peki zabıta memuru alımı başvuru şartları nelerdir?
ZABITA MEMURU ALIM YAPILACAK KADROLAR
Meram Belediyesi Genel İdare Hizmetleri sınıfında 9 uncu ve 10 uncu dereceli kadrolara 10 Zabıta Memuru alımı yapılacak. Bu kapsamda lisans mezunu 4 ve Ön Lisans mezunu 6 Zabıta alımı yapılacak. Lisans ve Lisans mezunu zabıta memuru alımı için bölüm şartı şöyledir.
Lisans Mezunu: Yerel Yönetimler, İşletme / İşletmecilik, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, İktisat, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi lisans Programlarının birinden mezun olmak.
Ön Lisans Mezunu: Mahalli İdareler, Mahalli İdareler(Zabıta), Yerel Yönetimler önlisans Programlarının birinden mezun olmak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Belediyeye Zabıta memuru alımı için adaylardan genel olarak 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Özel olarak ise adaylardan aşağıdaki nitelikler aranacak.
KPSS Şartı: Başvuruda bulunacak lisans mezunu adayların 2018-KPSS P3, Önlisans mezunu adayların ise 2018-KPSS P93 puan türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) en az 70 puan almış olması gerekmektedir.
Boy Şartı: Erkek adaylar için 167 cm ve Bayan adaylar için 160 cm boyundan kısa boylu olmamak.
Yaş Şartı: Sınavın yapılacağı tarih itibari ile 30 yaşından büyük olmamak.
Sürücü Belgesi Şartı: 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
Meram Belediyesi memur alımı için başvurular 21 Eylül 2020 tarihi itibari ile başlayacak olup en geç 25 Eylül 2020 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Başvurular sadece istenen belgeler ile birlikte şahsen ilgili belediyeye yapılacaktır.
ZABITA MAAŞLARI NE KADAR?
9. derece Amir - Lisans Mezunu Zabıta
İstihaklar Gösterge - Oran Tutar
Gösterge Aylığı (9/1) 620 95.77 ₺
Taban Aylığı 2,417.70 ₺
Yan Ödeme Aylığı 675 33.06 ₺
Özel Hizmet Tazminatı 50 733.69 ₺
Ek Ödeme 95 1,394.01 ₺
Kesintiler Oran Tutar
Gelir Vergisi 15.00 % -93.06 ₺
Damga Vergisi 7.59 ‰ -35.48 ₺
G.S.S. Primi 5.00 % -162.36 ₺
M.Y.Ö. Sigortası 9.00 % -292.24 ₺
BES Kesintisi 3.00 % -97.00 ₺
Toplam
İstihaklar Toplamı 4,674.23 ₺
Kesintiler Toplamı -680.14 ₺
Net Maaş 3,994.09 ₺
ZABITA OLMAK İÇİN TEMEL ŞARTLAR
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan adaylar.
KPSS Sınavından en az 60 puan almak
25 yaşını doldurmamış olan adaylar.
Kamu haklarının hiçbirinden mahrum olmayan adaylar.
Yüz kızartıcı bir ceza almamış olan adaylar.
Yasa uyarınca herhangi bir durumdan dolayı hüküm giymemiş olan adaylar.
Erkek adaylar için askerlikle İlişkisi Bulunmayan adaylar.
En az lise mezunu olan adaylar.
Erkeklerde en az 1.75 m boyunca olmak Kadınlarda 1.67 Boyunda olan adaylar.
Boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak. gibi şartlar aranmaktadır.