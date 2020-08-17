Yurt dışında ise çarşamba günü ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları ve cuma günü dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, yeni tip koronavirüs aşısına ilişkin haber akışı, Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmeler ve ABD ile Çin arasındaki gerilimin de yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.070 puanın destek, 1.120 ve 1.150 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu söyledi.