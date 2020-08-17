



NASIL DEĞİŞECEK?

En düşük esnaf emeklisi aylığı buna göre bin 886 liradan bin 977 liraya çıkacak. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda taban aylık da 2 bin 233 liradan 2 bin 340 liraya yükselecek. Emeklilerin zammını enflasyonun seyri gösterecek. Zam oranı Ocak'ta belli olacak ve aynı ay içerisinde emekli maaşlarına yansıtılacak.