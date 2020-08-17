Her yıl Ocak ve Temmuz'da maaşları artırılan emekliler, 2020'nin son zammını geçtiğimiz ay cebine koydu. Maaşlar yüzde 5.75 oranında artırılırken, zamlı maaşlar ceplere girdi. Emekliler bir sonraki zammı Ocak'ta alacak. Merkez Bankası'nın açıkladığı son beklenti anketi de bu zammın oranına ilişkin ipuçlarını verdi.
TÜFE TAHMİNİ % 10.82
Ekonomistlerle yapılan Ağustos ayı beklenti anketinde cari yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 10.82 çıktı. Bu tahmin gerçekleşirse, önümüzdeki Ocak ayında 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon kadar zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 4.79 yükselecek.
NASIL DEĞİŞECEK?
En düşük esnaf emeklisi aylığı buna göre bin 886 liradan bin 977 liraya çıkacak. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda taban aylık da 2 bin 233 liradan 2 bin 340 liraya yükselecek. Emeklilerin zammını enflasyonun seyri gösterecek. Zam oranı Ocak'ta belli olacak ve aynı ay içerisinde emekli maaşlarına yansıtılacak.
YÜZDE 4.79 ARTIŞ SİNYALI
Bu yıl 2 kez zam, 2 kez de ikramiye alan emeklilerin gözü Ocak artışına çevrildi. Zam oranına ilişkin ipuçları, beklenti anketindeki enflasyon tahmininden geldi.