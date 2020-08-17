BİM aktüel 18 Ağustos kataloğu! BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

BİM 18 Ağustos Salı aktüel kataloğu yeni fırsatları ile yayınlandı ve şimdiden incelenmeye başladı. Salı sabahı erken saatlerde markete giderek ürünleri almak isteyenler alacaklarını belirliyor. BİM market Salı fırsatlarında yine hem gerekli, hem kaliteli hem de uygun fiyatlı ürünler sunuyor. Peki BİM aktüel 18 Ağustos kataloğunda neler yer alıyor? Bu hafta hangi aktüel ürünler var?

BİM 18 AĞUSTOS SALI AKTÜEL KATALOĞU