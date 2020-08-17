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    • Ekonomi
    • 17.08.2020 13:54
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    • 17.08.2020 13:54
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    ! ürünlerde bu hafta neler var?

    Vatandaşların merak ettiği yayınlandı. Her hafta Salı ve Cuma heyecanla takip edilen katalogta yine birbirinden çeşitli ve uygun fiyatlı ürünler yer alıyor. Gıdadan giyime, bebek ürünlerinden kişisel bakım malzemelerine kadar pek çok fırsatı görmek mümkün. Peki BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var? Haberimizin içeriğinden güncel kataloğa ulaşabilirsiniz.

    BİM aktüel 18 Ağustos kataloğu! BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

    BİM 18 Ağustos Salı aktüel kataloğu yeni fırsatları ile yayınlandı ve şimdiden incelenmeye başladı. Salı sabahı erken saatlerde markete giderek ürünleri almak isteyenler alacaklarını belirliyor. BİM market Salı fırsatlarında yine hem gerekli, hem kaliteli hem de uygun fiyatlı ürünler sunuyor. Peki BİM aktüel 18 Ağustos kataloğunda neler yer alıyor? Bu hafta hangi aktüel ürünler var?

    BİM 18 AĞUSTOS SALI AKTÜEL KATALOĞU

    Maxi Bebek Bezi
    • 86 adet
    • 0,57 TL Adet Fiyatı

    Dalin
    Bebek Şampuanı
    • 650 ml

    Sleepy Slim
    Hijyenik Ultra Ped
    • Normal - 60 Adet
    • Gece - 40 Adet

    Koroplast
    Pudra Kokulu Bebek Bezi Torbası
    • 50'li

    Lionesse
    Bebek Banyo Eldiveni

    Şortlu Kadın Pijama Takımı
    • S-M-L

    3'lü Desenli Kadın Slip
    • S-M
    • L-XL

    Arı
    Tarhana Çorbası Ek Gıda
    • 125 g

    Yurt
    Hazır Aşure
    • 200 g

    Simbat
    Aşurelik Kuru Kayısı
    • 400 g
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