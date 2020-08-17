BİM aktüel 18 Ağustos kataloğu! BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

BİM 18 Ağustos Salı aktüel kataloğu yeni fırsatları ile yayınlandı ve şimdiden incelenmeye başladı. Salı sabahı erken saatlerde markete giderek ürünleri almak isteyenler alacaklarını belirliyor. BİM market Salı fırsatlarında yine hem gerekli, hem kaliteli hem de uygun fiyatlı ürünler sunuyor. Peki BİM aktüel 18 Ağustos kataloğunda neler yer alıyor? Bu hafta hangi aktüel ürünler var?
BİM 18 AĞUSTOS SALI AKTÜEL KATALOĞU
Maxi Bebek Bezi
• 86 adet
• 0,57 TL Adet Fiyatı
Dalin
Bebek Şampuanı
• 650 ml
Sleepy Slim
Hijyenik Ultra Ped
• Normal - 60 Adet
• Gece - 40 Adet
Koroplast
Pudra Kokulu Bebek Bezi Torbası
• 50'li
Lionesse
Bebek Banyo Eldiveni
Şortlu Kadın Pijama Takımı
• S-M-L
3'lü Desenli Kadın Slip
• S-M
• L-XL
Arı
Tarhana Çorbası Ek Gıda
• 125 g
Yurt
Hazır Aşure
• 200 g
Simbat
Aşurelik Kuru Kayısı
• 400 g