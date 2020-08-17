BİM 18 Ağustos aktüel kataloğunda yer alan yeni indirimler, marketlere alışveriş yapmaya gidecek olanlar tarafından merak edilmeye başlandı. BİM'de bu hafta Maxi Bebek Bezi, Jenny & Willy Junior Bebek Bezi, Dalin Bebek Şampuanı, Dalin Bebek Kolonyası, Koroplast Pudra Kokulu Bebek Bezi Torbası ve Lionesse Bebek Banyo Eldiveni fiyat etiketiyle dikkat çekmeyi başardı. İşte BİM 18 Ağustos aktüel kataloğu
BİM 18 AĞUSTOS SALI AKTÜEL KATALOĞU
Maxi Bebek Bezi
• 86 adet
• 0,57 TL Adet Fiyatı
Dalin
Bebek Şampuanı
• 650 ml
Sleepy Slim
Hijyenik Ultra Ped
• Normal - 60 Adet
• Gece - 40 Adet
Koroplast
Pudra Kokulu Bebek Bezi Torbası
• 50'li
Lionesse
Bebek Banyo Eldiveni
Şortlu Kadın Pijama Takımı
• S-M-L
3'lü Desenli Kadın Slip
• S-M
• L-XL
Arı
Tarhana Çorbası Ek Gıda
• 125 g
Yurt
Hazır Aşure
• 200 g
Simbat
Aşurelik Kuru Kayısı
• 400 g