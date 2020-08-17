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    • 17.08.2020 21:50
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    18 Ağustos aktüel kataloğunda yeni indirimler var! İşte BİM'de haftanın indirimli fırsatları

    18 Ağustos Salı aktüel kataloğu ile yarın raflarda yerini alacak ürünler alışveriş yapacak olanlar tarafından merak ediliyor. BİM'de Koroplast Pudra Kokulu Bebek Bezi Torbası, Maxi Bebek Bezi, Jenny & Willy Junior Bebek Bezi, Dalin Bebek Kolonyası, Hero Baby Meyveli Tahıllı Organik Ek Gıda ve Tariş Kuru Meyve Karışımı öne çıkan ürünler arasındakini yerini aldı. Peki, BİM'de haftanın indirimli fırsatları nelerdir? İşte BİM 18 Ağustos aktüel kataloğu ürün listesi

    BİM 18 Ağustos aktüel kataloğunda yeni indirimler var!

    BİM 18 Ağustos aktüel kataloğunda yer alan yeni indirimler, marketlere alışveriş yapmaya gidecek olanlar tarafından merak edilmeye başlandı. BİM'de bu hafta Maxi Bebek Bezi, Jenny & Willy Junior Bebek Bezi, Dalin Bebek Şampuanı, Dalin Bebek Kolonyası, Koroplast Pudra Kokulu Bebek Bezi Torbası ve Lionesse Bebek Banyo Eldiveni fiyat etiketiyle dikkat çekmeyi başardı. İşte BİM 18 Ağustos aktüel kataloğu

    BİM 18 AĞUSTOS SALI AKTÜEL KATALOĞU

    Maxi Bebek Bezi
    • 86 adet
    • 0,57 TL Adet Fiyatı

    Dalin
    Bebek Şampuanı
    • 650 ml

    Sleepy Slim
    Hijyenik Ultra Ped
    • Normal - 60 Adet
    • Gece - 40 Adet

    Koroplast
    Pudra Kokulu Bebek Bezi Torbası
    • 50'li

    Lionesse
    Bebek Banyo Eldiveni

    Şortlu Kadın Pijama Takımı
    • S-M-L

    3'lü Desenli Kadın Slip
    • S-M
    • L-XL

    Arı
    Tarhana Çorbası Ek Gıda
    • 125 g

    Yurt
    Hazır Aşure
    • 200 g

    Simbat
    Aşurelik Kuru Kayısı
    • 400 g
    Haberler Ekonomi BİM 18 Ağustos aktüel kataloğunda yeni indirimler var! İşte BİM'de haftanın indirimli fırsatları
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