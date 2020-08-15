Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi ailelere pandemi sebebiyle bin lira sosyal yardım ödemesi yapıyor. Başvuruları devam eden sosyal yardım ödemesine başvuru yapan vatandaşlar, aynı zamanda sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. 1000 TL yardım başvurusu sonucu sorgulama ve başvurusunun nasıl yapılacağı araştırılıyor. Peki e-Devlet 1000 TL yardım başvurusu ve sonuç sorgulama nasıl yapılır? Bakanlık, e-Devlet üzerinden yapılacak 1000 lira nakdi desteğe ilişkin başvuru kıstaslarını da belirledi. Desteğin daha önce dağıtımı yapılan ilk iki fazında sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi aileleri merkeze alan Bakanlık, 3. fazda kapsamı genişletti. Buna göre, Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten yararlanmamış olanlar Faz 3'e başvuruda bulunabilecek.