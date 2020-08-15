Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi ailelere pandemi sebebiyle bin lira sosyal yardım ödemesi yapıyor. Başvuruları devam eden sosyal yardım ödemesine başvuru yapan vatandaşlar, aynı zamanda sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. 1000 TL yardım başvurusu sonucu sorgulama ve başvurusunun nasıl yapılacağı araştırılıyor. Peki e-Devlet 1000 TL yardım başvurusu ve sonuç sorgulama nasıl yapılır? Bakanlık, e-Devlet üzerinden yapılacak 1000 lira nakdi desteğe ilişkin başvuru kıstaslarını da belirledi. Desteğin daha önce dağıtımı yapılan ilk iki fazında sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi aileleri merkeze alan Bakanlık, 3. fazda kapsamı genişletti. Buna göre, Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten yararlanmamış olanlar Faz 3'e başvuruda bulunabilecek.
SOSYAL YARDIM BAŞVURU SONUCU AÇIKLANDI MI?
Pandemi sosyal yardım başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Sosyal yardımdan faydalanmak isteyenlerin başvuruları şu anda değerlendiriliyor. Bakan Selçuk, 3. fazda şu ana kadar 620 bin kişiye ödemelerin yapıldığını açıkladı. Ayrıca Bakan Selçuk, "Peyderpey de ödemelere de başladık aslında, şu anda 620 bin haneye faz 3'ten de yardım yaptık." dedi.
https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu
1000 TL SOSYAL YARDIMI BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR
E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları başladı.
TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;
0- Pazartesi
2-Salı
4-Çarşamba
6-Perşembe
8- Cuma
günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.
Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabilir.
BAKAN SELÇUK AÇIKLAMA YAPTI
#BizBizeYeterizTürkiyem kampanyamızda toplanan 2 Milyar TL'yi aşkın bağıştan yaklaşık 1,2 milyon ihtiyaç sahibi haneye 1.000'er TL ulaştırdık.— Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) August 1, 2020
Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında vatandaşlarımıza sağladığımız destek ve yardımlarda 3️⃣0️⃣ Milyar TL'ye yaklaştık. #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/Xj16UfVuTG
Bakan Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında sağladığımız destek ve yardımlarda 30 milyar liraya yaklaştık." ifadelerine yer verdi.
SOSYAL YARDIMLAŞMA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.
Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.
Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.
Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.
Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,
İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar