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    • Ekonomi
    • 14.08.2020 Gazete
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    'dan 12 yılın kar rekoru!

    2020’nin ilk altı ayında 13.3 milyar TL gelir elde eden , halka arzdan bu yana en yüksek 6 aylık net karını kaydetti. , operasyonel performans ve yabancı para riskinin azaltılmasıyla düşen finans giderlerin net kar hanesine 1.6 milyar TL yansıdığını söyledi.

    12 yılın rekoru

    2020'nin ilk yarısını rekorlarla kapatan , bu dönemde yüzde 19'luk artışla elde ettiği 13.3 milyar TL gelirle ilk altı aylık dönemler içerisindeki en yüksek büyüme performansını kaydetti. 2008'deki halka arzdan bu yana en yüksek ilk altı aylık gelir büyümesi performansını ortaya koyan şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi karı son 12 yılın en yüksek ilk 6 aylık değeri olan 6.2 milyar TL'ye ulaştı. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, tüm dünyanın kriz yönetimine geçtiği bir dönemi güçlü altyapıları, çevik yönetim, etkin karar alma mekanizmaları, 34 bin çalışanla yönettikleri uzaktan çalışma modeli ve yetkin saha ekipleri sayesinde, başarıyla atlattıklarını söyledi.yen Önal, "Zengin ürün portföyümüz ile tüm 'nin talebini karşılayarak hayatı eve sığdırdık" dedi.

    ABONE SAYISI 48,7 MİLYON
    Yılın ilk yarısında 878 bin net abone kazanan Türk Telekom, toplam abone sayısını 48,7 milyona taşıdı. Sabit genişbant internet aboneleri, yılın ilk yarısında 857 bin net abone kazanımı ile halka arzdan bu yana en yüksek ilk yarı abone artışını kaydederek toplam 12,2 milyona yükseldi.

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