Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.52 artışla 11,749.02 dolara ve piyasa hacmi de yaklaşık 3.2 milyar dolarlık artışla 213.61 milyar dolardan 216.88 milyar dolara yükseldi. Pazartesi günü 12,015.56 doları gören Bitcoin'in piyasa hacmi de 221.76 milyar dolara ulaşmıştı.

Kripto para piyasalarında Pazartesi günü 364.6 milyar dolara yükselen toplam piyasa hacmi, Çarşamba günü 345.51 milyar dolara çekildikten sonra, Perşembe günü 358.68 milyar dolara ve son 24 saatte yaklaşık 10 milyar dolarlık artışla 368.58 milyar dolara yükseldi.

Toplam 6,454 kripto para biriminin işlem gördüğü 26,126 piyasadaki son 24 saatlik işlem hacmi 123.05 milyar doları bulurken, toplam piyasa hacminin yüzde 58.9'unu Bitcoin oluşturuyordu.