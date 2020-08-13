Ziraat Bankası ve Garanti dolar çekme komisyonu nedir? Hangi bankada dolar komisyonu kaç TL?

Ekonomi gündeminde nakit döviz işlemlerinden komisyon alınması konusu düşmüyor ve ayrıntılar binlerce vatandaş ayrıntıları araştırmaya başladı. Ziraat Bankası, Garanti ve Yapı Kredi komisyonlarını almaya başladı. Bu gelişmeden haberdar olmayan vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Peki hangi bankada dolar komisyonu kaç TL? İşte nakit döviz işlemlerinden komisyon alınması hakkında bilgiler…
ZİRAAT BANKASI VE GARANTİ DOLAR ÇEKME KOMİSYONU NEDİR?
Uluslararası piyasalarda çalkantı nedeniyle nakit döviz işlemleri yani dolar veya Euro'yu yurt dışından almak getirmek ve saklamak maliyetli olmaya başlayınca bankaların talebi ile Merkez Bankası nakit döviz işlemlerinden komisyon alınmasının yolunu açtı.Merkez Bankası 4 Ağustos'ta yayımlanan 'Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği Uygulama Esasları'nda bankaların efektif yani fiziki döviz çekimlerinde ücret alabileceğini belirtti.
TCMB talimatında "Finansal tüketicinin hesabının bulunduğu şubeden yapacağı Türk Lirası para çekimleri için ücret alınamaz ancak yabancı para (efektif) çekimlerinden ücret tahsil edilebilir. Yurt içi diğer şube, yurt dışı diğer şube ve nakit çekim ofisinden para çekme işlemleri ile rutin işlem saati veya iş günü dışında gerçekleştirilen para çekme işlemlerinden ücret tahsil edilebilir." denilerek net olarak döviz çekimlerinden komisyon alınabileceğini ifade etti.
Ziraat Bankası 3 bin dolar üstü nakit çekimde 10 binde 3 komisyon; Garanti Bankası 20 bin dolar üstü çekimlerde 10 bin 15 komisyon ve Yapı Kredi Bankası'nda ise bankanın binde 1 alacağı ve üst sınır komisyonun 250 lira ile sınırlı olacağı belirtildi.