Ziraat Bankası ve Garanti dolar çekme komisyonu nedir? Hangi bankada dolar komisyonu kaç TL?

TCMB talimatında "Finansal tüketicinin hesabının bulunduğu şubeden yapacağı Türk Lirası para çekimleri için ücret alınamaz ancak yabancı para (efektif) çekimlerinden ücret tahsil edilebilir. Yurt içi diğer şube, yurt dışı diğer şube ve nakit çekim ofisinden para çekme işlemleri ile rutin işlem saati veya iş günü dışında gerçekleştirilen para çekme işlemlerinden ücret tahsil edilebilir." denilerek net olarak döviz çekimlerinden komisyon alınabileceğini ifade etti.



Ziraat Bankası 3 bin dolar üstü nakit çekimde 10 binde 3 komisyon; Garanti Bankası 20 bin dolar üstü çekimlerde 10 bin 15 komisyon ve Yapı Kredi Bankası'nda ise bankanın binde 1 alacağı ve üst sınır komisyonun 250 lira ile sınırlı olacağı belirtildi.