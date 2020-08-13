Küresel ve yerel krizlerde, ülke bilançosunu kendi bilançosunun önüne koyarak sağladığı finansman desteğiyle toparlanmanın öncüsü olan Ziraat Bankası, aktif büyüklüğünde 800 milyar liraya ulaştı. Diğer kamu bankalarıyla birlikte ülkenin en önemli destekçisi olan Ziraat Bankası'nın, 2019 sonunda 649.7 milyar lira olan konsolide olmayan aktif büyüklüğü, bu yılın 6 aylık döneminde yüzde 22.5 artış ile 796.6 milyar liraya ulaştı. Böylece Ziraat Bankası aktif büyüklüğünde en yakın rakibinin yaklaşık 250 milyar lira üstüne çıkarak açık ara liderliğini korudu.