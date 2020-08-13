Koşulları sağlarsanız iki emekli maaşı alabilirsiniz! Çift emekli maaşı nasıl alınır?

ÇİFT EMEKLİ MAAŞI ŞARTLARI NELERDİR?

İster SSK (4A) ister Bağ-Kur (4B) ister de Emekli Sandığı (4C) sigortasına tabi olan, vefat etmiş eşinden dul maaşı alan emekliler çift maaş hakkından yararlanmaktadır. Bazı durumlarda ise üç maaş alınabilir. Yine eşinin ölümünden sonra dul aylığı alan kadın emekli, Emekli Sandığı'ndan emekli olan babasının vefatından sonra yetim aylığı da alabilmektedir. Bu durumda üç maaş hakkı kazanmış oluyor.

Yetim maaşından faydalanabilmek için medeni hal büyük önem taşımaktadır. Kız çocukları yaşları kaç olursa olsun

– Bekâr, dul veya boşanmış

– Çalışmıyor

– Kendi sigortalılıklarından dolayı aylık almıyorlarsa

– Anne veya babalarının vefatı sonrası yetim maaşı alabilirler.

Anne veya babanın ölümü sonrası bağlanacak maaşlardan biri Emekli Sandığı kapsamında ise kız çocuklarına her iki aylık da tam ödenmektedir. Erkek çocuklarına ise öğrenim görmemeleri durumunda 18 yaşını, orta öğrenim görmeleri durumunda 20 yaşını, yüksek öğrenim görmeleri durumunda ise 25 yaşını doldurana kadar veriliyor. 25 yaş sonrası ölüm aylığı hakkı bitiyor.

* Anne-babanın ölümü 30 Eylül 2008 tarihinden sonra ise;

– Her ikisi de SSK'lı ise yüksek aylığın tamamı, düşük aylığın da yarısı bağlanır.

– Her ikisi Bağ-Kur'lu ise yüksek aylığın tamamı, düşük aylığın yarısı ödenir.

– Her ikisi Emekli Sandığı'na tabi ise yüksek olan maaş bağlanır.

– Her ikisi de 1 Ekim 2008'den önce memur olan eski memursa yüksek olan maaş,

– Her ikisi de 1 Ekim 2008'den sonra memur olmuşsa yükseğin tamamı, düşük olanın ise yarısı bağlanır.

– Anne, babadan biri Bağ-Kur ya da SSK'lı, diğeri Emekli Sandığı'na tabi ise yetim iki maaşı tam alır.