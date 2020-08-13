Değerli metaller arasında yer alan gümüş fiyatları, altın fiyatlarıyla birlikte merakla sorgulanıyor. Gümüş de altınla paralel olarak alımları karşıladı ve 23.40 dolar/ons seviyesinden hamle yaparak 26.30 dolar/ons ile günün en yüksek seviyesine ulaştı. Peki, gümüş fiyatları ne kadar oldu? 13 Ağustos Perşembe gram gümüş alış satış fiyatları kaç TL? İşte piyasalarda güncel durum...
GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?
GÜMÜŞ ALIŞ(TL): 6,30
GÜMÜŞ SATIŞ(TL): 6,30
GÜVENLİ LİMAN GÜMÜŞ YÜZDE 4.0'TEN FAZLA YÜKSELDİ
ABD para birimi doların küresel piyasalarda yeniden güç kaybetmeye başlamasının ardından, yatırımcıların yeni güvenli limanı gümüşün fiyatı yüzde 4.0'ten çok yükseldi.
Küresel piyasalarda artan risk duyarlılığının yanında, ABD dolarının güç kaybı ve Rusya'nın Covid-19 aşısının tescil edildiğini açıklamasının yarattığı iyimserlik, endüstriyel metallere yönelik ilgiyi yeniden artırdı.
Rekor düzeylerden sert düşüşle 25 dolar sınırına kadar düşen gümüş, gelen taleple birlikte yüzde 4.02 artışla 27.04 dolara yükseldi. Gümüşün son haftalarda baş döndürücü yükselişi, bu yıl koronavirüs salgınının ortaya çıkardığı ekonomik belirsizlik nedeniyle değerli metallere olan ilginin artmasıyla geldi. Gümüş Cuma günü ulaştığı 29.86 dolar ile yeni rekor düzeye ulaştı.
Değerli metallere yönelik talebin etkisiyle altın da yüzde 0.92 artışla 1,935.26 dolara yüseldi. Alım dalgasından endüstriyel değeri yüksek değerli metaller platin ve paladyum da pozitif etkilendiler. Platin yüzde 1.96 artışla 051.57 dolara çıkarken, paladyum da yüzde 1.23 artışla 2,166.69 dolara yükseldi.
ALTIN VE GÜMÜŞ YENİDEN YÜKSELİŞTE
ABD para birimi doların küresel piyasalarda yeniden güç kaybetmeye başlamasının ardından, gümüşün fiyatı yüzde 4.0'ten, altın da yüzde 1.0'den çok yükseldi. Küresel ekonomiye ilişkin olumlu gelişmeler ve verilerle hafif yükselen petrol fiyatları da 42 - 45 dolar bandında yatay hareket ediyor.
Küresel piyasalarda artan risk duyarlılığının yanında, ABD dolarının güç kaybı ve Rusya'nın Covid-19 aşısının tescil edildiğini açıklamasının yarattığı iyimserlik, endüstriyel metallere yönelik ilgiyi yeniden artırdı.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.02 artışla 45.32 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.23 artışla 42.67 dolar,
- altın yüzde 1.24 artışla 1,940.73 dolar,
- gümüş yüzde 4.64 artışla 26.71 dolar,
- bakır yüzde 0.47 artışla 6,435.00 dolar,
- platin yüzde 2.98 artışla 960.85 dolar,
- paladyum yüzde 2.51 artışla 2,194.05 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 457 liraya, çeyrek altın 758 liraya, Cumhuriyet altını da 3,017 liraya yükseldi.