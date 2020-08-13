Değerli metaller arasında yer alan gümüş fiyatları, altın fiyatlarıyla birlikte merakla sorgulanıyor. Gümüş de altınla paralel olarak alımları karşıladı ve 23.40 dolar/ons seviyesinden hamle yaparak 26.30 dolar/ons ile günün en yüksek seviyesine ulaştı. Peki, gümüş fiyatları ne kadar oldu? 13 Ağustos Perşembe gram gümüş alış satış fiyatları kaç TL? İşte piyasalarda güncel durum...

GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GÜMÜŞ ALIŞ(TL): 6,30

GÜMÜŞ SATIŞ(TL): 6,30