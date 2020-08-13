BAZI ŞARTLAR BULUNUYOR

Bakım parası alabilmek için öncelikle hasta ya da yaşlı vatandaşın rapor alması gerekiyor. Bu raporun da en az yüzde 50 oranında olması isteniyor. Bununla birlikte doktorların bu rapora 'bakıma muhtaç' ibaresi de eklemesi gerekiyor. Ayrıca bakım maaşı alacak kişinin bakacağı engelli veya yaşlının akrabası da olması gerekiyor. Eğer akrabalık ilişkisi yoksa bu kez yasal varisi olması gerek.