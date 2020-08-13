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    • Ekonomi
    • 13.08.2020 09:53
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    • 13.08.2020 09:53
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    ün varili 45,27 dolar | 13 Ağustos 2020 Brent varil fiyatları

    Son dakika haberleri... 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik 1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketine ilişkin belirsizlik fiyatları olumsuz etkiliyor.

    Brent petrolün varili ne kadar oldu?

    Ayrıca, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısında görülen artış, küresel ekonomik büyüme ve talebi beklentilerini olumsuz etkileyerek fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

    verilerine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 21 milyona yaklaşırken, can kaybı ise 749 bini aştı. , 5,1 milyonu aşan vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, 3 milyondan fazla vaka sayısıyla ikinci ve yaklaşık 2,3 milyon vakayla üçüncü sırada geliyor.

    ABD'de ham petrol stoklarındaki azalma ise fiyatların düşüşünü sınırlandırıcı bir etki gösteriyor. ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 4,5 milyon varil azaldı. Piyasa beklentisi stokların 2,9 milyon varil azalacağı yönündeydi.

    de teknik olarak 45,34 ile 45,43 dolar aralığının direnç, 45,20 ile 45,15 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

    Haberler Ekonomi Brent petrolün varili 45,27 dolar | 13 Ağustos 2020 Brent petrol varil fiyatları
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