Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 12.08.2020 13:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.08.2020 13:33
    ABONE OL

    Rekabet Kurumu'ndan 'a soruşturma

    Kocaeli'de fabrikası bulunan 'a Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açıldı. Şirket konuyla ilgili olarak Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı.

    Rekabet Kurumu'ndan dev şirkete soruşturma

    Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde de fabrikası bulunan şirketine tarafından soruşturma açıldı. Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde de fabrikası bulunan Ford Otosan'a Rekabet Kurulu tarafından soruşturma açıldı. Dev otomotiv firması Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi'nden KAP'a yapılan açıklamada, "Rekabet Kurulu tarafından, birinci el (sıfır) ve ikinci el araç satışı pazarlarında faaliyet gösteren distribütör ve araç kiralama şirketlerinin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak, şirketimizin de içinde bulunduğu sektördeki birçok şirket nezdinde soruşturma açılmasına yönelik olarak alınan karar kapsamında soruşturma çalışmaları başlatılmıştır. Bilindiği üzere Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu şirketlerin 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz. Konu hakkındaki gelişmeler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerektiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

    Haberler Ekonomi Rekabet Kurumu'ndan Ford Otosan'a soruşturma
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri