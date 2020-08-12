Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü'ne yapılacak 700 işçi alımı için başvurular 10 Ağustos tarihinde sona erdi. Başvuruların sona ermesiyle birlikte kura çekim tarihleri merak konusu oldu. İlana başvuru yapan binlerce aday bu kapsamda OGM işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, OGM kura çekim tarihi belli oldu mu? İşte konu hakkında derlediğimiz bilgiler

OGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.