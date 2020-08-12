Dikkat! Son gün 31 Ağustos!





ALINAN BELGE SADECE TÜRKİYE DEĞİL YURT DIŞINDA DA GEÇERLİ OLACAK

Sınava katılan bütün üyelerin başarılı olmasını istediklerini belirten Taflan, "Almakta olduğumuz bu belgeyi emlak sektöründe faaliyet gösterecek kişilerin alması zorunlu hale geldi. Bundan sonra dördüncü eteplarımız başlayacak. 5 Haziran 2018'den önce olanlar için muafiyet hakları olanlar var. Denetimler Ticaret Bakanlığına bağlı Ticaret İl Müdürlükleri tarafından yapılıyor. Emlak sektöründe faaliyet gösterecek olan herkesin hatta daha evvel belgesini almamış olan ve halen ticari faaliyeti bulunan esnaflarımızın da bu belgeyi alması zorunlu hale getirilmiştir. Alınan belgelerin 5 yıl süresi olup sadece Trabzon için değil Türkiye genelinde ve yurt dışında da geçerli bir belgedir." dedi.