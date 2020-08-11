Ocak-temmuz döneminde Hollanda'ya 75 milyon 551 bin 883, İtalya'ya 73 milyon 594 bin 459, Rusya'ya da 54 milyon 205 bin 263 dolarlık su ürünleri ihracatı gerçekleştirildi.

Geçen yıldan farklı olarak bu dönemde Mısır, Finlandiya, Nijer, Cibuti, Moritanya, İrlanda, Kamerun, Mayotte, Fas, Senegal, Ruanda ve Kırgızistan'a da su ürünleri satıldı.

Doğu Karadeniz'den ise 7 ayda 21 milyon 85 bin 196 dolarlık su ürünleri ihraç edildi.

"HEM POTANSİYELİMİZ HEM DE ÜLKE ÇEŞİTLİLİĞİMİZ ARTIYOR"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, su ürünleri ihracatının ülkeye ve bölgeye katkı sağlamaya devam ettiğini söyledi.

Türk su ürünlerine ilginin her geçen gün arttığını belirten Kalyoncu, "Yılın 7 aylık döneminde yapılan su ürünleri ihracatımız 548 milyon doları aştı. Hem ihracat potansiyelimiz hem de ülke çeşitliliğimiz giderek artıyor." diye konuştu.