



New York Eyaleti Finansal Hizmetler Departmanı (NYDFS) düzenleyicileri tarafından 3 Ağustos'ta yayımlanan rapora göre, listeleme ve ticaret işlemleri için sekiz kripto para birimine onay verildi. Bunlar arasında Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, Binance, Gemini, Pax Gold ve Paxos Standard yer alıyor. "New York'ta, sanal para ticari faaliyetlerini yürütmek üzere DFS tarafından lisanslanan herhangi bir kuruluş, onaylanmış işlemler için listede yer alan coin'leri kullanabilir" diyen NYDFS, işletmelerden, birimleri kullanmadan önce düzenleyici kurumun bilgilendirilmesini istedi.



Kripto para birimleri için hazırlanan işletme lisansı olan "BitLicense" veren birincil düzenleyici kurum konumunda olan NYDFS, genellikle yeni düzenlemelerin öncüsü olarak biliniyor. Cointelegraph'ın haberine göre, Haziran ayında düzenleyici kurum, kripto şirketlerinin token listelemeleri için koşullu lisans izni vermeye başlamıştı. Buna göre firmalar; altyapı, sermaye ve personel gereksinimleri ile ilgili rehberlik almak için BitLicense lisansı olan şirketlerle ortaklık kurabiliyorlar.