Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Bu kapsamda güncel alış satış fiyatlarını öğrenmek isteyenler "Cumhuriyet, tam, gram, yarım ve çeyrek altın ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Bugün İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 734,00 lira, Cumhuriyet altını 3.006,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 5,84 düşüşle 452,90 liradan işlem gördü. İşte 11 Ağustos anlık altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|480,80
|481,00
|452,70
|452,90
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.170,00
|3.191,00
|2.985,00
|3.006,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|438,70
|442,70
|413,00
|417,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.098,00
|3.118,00
|2.917,00
|2.937,00
|Yarım Ziynet
|1.549,00
|1.559,00
|1.458,00
|1.468,00
|Çeyrek Ziynet
|775,00
|780,00
|729,00
|734,00
ALTININ KİLOGRAMI 459 BİN 500 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 459 bin 500 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 459 bin 500 lira, en yüksek 481 bin 640 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,1 azalışla 459 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 874 milyon 961 bin 800,78 lira, işlem miktarı ise 1.868,07 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 913 milyon 309 bin 397,71 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 5,84 azalışla 452,90 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 734,00 lira, Cumhuriyet altını 3.006,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 5,84 düşüşle 452,90 liradan işlem gördü.
ALTIN SERT DÜŞTÜ, PETROL YÜKSELDİ
Güvenli liman talebiyle hızla yükselerek 2,075.19 dolarlık yeni rekor düzeye yükselen altın, Covid-19 aşısının tescil edildiğine ilişkin açıklamalarla sert düşerek, 1,942 dolara kadar inerken, aynı nedenlerle petrol fiyatları yükseldi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ilk Covid-19 aşısının tescilini yaptıklarını açıklamasının ardından, değerli metal fiyatları düştü.
Analistlere göre, aşının kullanılır duruma gelmesi haberinin ardından, işlemciler değerli metallerin, yakın zamanda rekor düzeylere yükselen fiyatlarından satışa geçtiler.
Değerli metal yatırımcıları aynı zamanda Beyaz Saray yönetiminin, Covid-19 krizi etkilerine karşı hazırlanan yardım paketlerine daha çok kaynak aktarılması konusunda, Demokratlar ile görüşmeye hazır olduğunun açıklanması sonrası gelişmelere de odaklandı.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.80 artışla 45.32 dolar,
- Batı Teksas yüzde 1.10 artışla 42.45 dolar,
- altın yüzde 4.20 düşüşle 1,942.42 dolar,
- gümüş yüzde 7.31 düşüşle 26.99 dolar,
- bakır yüzde 2.63 artışla 6,401.00 dolar,
- platin yüzde 4.20 düşüşle 945.69 dolar,
- paladyum yüzde 4.58 düşüşle 2,122.61 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 454 liraya, çeyrek altın 755 liraya, Cumhuriyet altını da 2,998 liraya geriledi.