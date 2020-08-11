Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Bu kapsamda güncel alış satış fiyatlarını öğrenmek isteyenler "Cumhuriyet, tam, gram, yarım ve çeyrek altın ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Bugün İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 734,00 lira, Cumhuriyet altını 3.006,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 5,84 düşüşle 452,90 liradan işlem gördü. İşte 11 Ağustos anlık altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?