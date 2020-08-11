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    • Ekonomi
    • 11.08.2020 15:40
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    • 11.08.2020 15:40
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    8-14 Ağustos aktüel kataloğunda indirim fırsatı sürüyor! İşte A101'de haftanın seçkin ürünleri

    8-14 Ağustos aktüel kataloğu listesinde yer alan ürünler hafta sonundan itibaren yoğun ilgi görüyor. Pek çok indirimli ürün ve fiyatları firma tarafından geçen hafta duyurulmuştu. A101'de Dr. Oetker Dondurulmuş Karışık Pizza 15,95 TL, 750 g Kent Boringer Pasta Sosu Çeşitleri 9,95 TL, 500 ml Algida Maraş Usülü Çeşitleri 12,50 TL, L'Oreal Micellar Makyaj Temizleme Suyu Çeşitleri 14,95 TL fiyat etiketiyle ön planda yer aldı.

    A101 8-14 Ağustos kataloğunda indirim fırsatı sürüyor!

    A101 8-14 Ağustos aktüel kataloğunda indirim fırsatları cuma gününe kadar devam edecek. A101'de dikkat çeken ürünler arasında L'Oreal Micellar Makyaj Temizleme Suyu Çeşitleri 14,95 TL, Dr. Oetker Dondurulmuş Karışık Pizza 15,95 TL ve Algida Maraş Usülü Çeşitleri 12,50 TL fiyat etiketiyle göze çarpıyor. İşte A101 8-14 Ağustos aktüel ürünler kataloğu ürün listesi

    A101 8-14 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    750 g Kent Boringer Pasta Sosu Çeşitleri 9,95 TL

    500 ml Algida Maraş Usülü Çeşitleri 12,50 TL

    Algida Carte d'Or Classic Çeşitleri 925 ml: 2 al 29, 75 TL, tekli alım 17,50 TL

    L'Oreal Micellar Makyaj Temizleme Suyu Çeşitleri 14,95 TL

    600 g Torku Tahin 15,45 TL

    Meyve ve sebze çeşitlerinin kilogram fiyatları
    Haberler Ekonomi A101 8-14 Ağustos aktüel kataloğunda indirim fırsatı sürüyor! İşte A101'de haftanın seçkin ürünleri
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