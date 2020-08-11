A101 13 Ağustos aktüel kataloğu ürünleri marketlerden alışveriş yapacak olan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Haftanın indirimleri arasında GoSmart TWS Bluetooth Kulaklık, Samsung 40" Full HD TV, GoSmart 10.000 mAh Powerbank, HI-Level 49 Full HD Android Smart LED TV ve Pirahna Bluetooth Selfie Çubuk dikkat çekti. İşte A101 13 Ağustos aktüel kataloğu indirimleri
A101 13 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU
GoSmart TWS Bluetooth Kulaklık
Golden Rose Nude Look Allık 19,95 TL
Torku Dondurulmuş Dana&Kuzu Cızbız Köfte 17,95 TL
Stanley Termos 1 Litre 199,95 TL
Loock's Kabin Boy ABS Valiz 74,95 TL
Loock's Orta Boy ABS Valiz 89,95 TL
Loock's Büyük Boy ABS Valiz 99,95 TL
SEG Mekanik Slindirik Termosifon 65 Litre 629 TL
Arzum AR5040 Epilasyon Aleti 119 TL
4 Kapılı Bölmeli Mutfak Dolabı 179,95 TL
Sinbo Sp-5217 Izgara Tava 69,95 TL
Eti Alasko Frigo Soğuk Atıştırmalık Çeşitleri 4 TL