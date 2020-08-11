Bugün yapılan açıklamaya göre benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 23 kuruş zam geldiği duyuruldu. Bu kapsamda milyonlarca araç sahibi 12 Ağustos benzin fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,44 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,67 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,38 liradan 6,61 liraya, İzmir'de 6,46 liradan 6,69 liraya yükselecek.