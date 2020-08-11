22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları, vatandaşlar tarafından kapanış saatlerinin hemen ardından yoğun olarak sorgulanıyor. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 5,84 azalışla 452,90 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 459 bin 500 lira, en yüksek 481 bin 640 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,1 azalışla 459 bin 500 liradan tamamladı. Peki, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte anlık altın fiyatlarında son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?